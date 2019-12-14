Епіфаній оголосив про юридичне припинення існування УПЦ КП та УАПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Митрополит Православної церкви України Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій “Київська Патріархія УПЦ КП” та “Патріярхія УАПЦ”, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку заступника голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратія Зорі.
За повідомленням Зорі: “На засіданні Архієрейського Собору Митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій „Київська Патріархія УПЦ КП“ та „Патріярхія УАПЦ“”.
Оголошення про припинення існування двох патріархій Епіфаній зробив під час засідання розширеного Архієрейського собору, що проходить 14 грудня у Києві з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.
Зоря також опублікував дані з Єдиного держреєстру юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Мін’юсту.
Як стало відомо раніше, на засіданні Священного Синоду Православної церкви України було розглянуте питання щодо положення Почесного Патріарха Філарета після проведення ліквідації УПЦ Київського патріархату.