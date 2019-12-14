Архієрейський собор ПЦУ закликав Філарета "до примирення і припинення самоізоляції"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Архієрейський собор ПЦУ закликав главу УПЦ КП Філарета “до примирення і припинення самоізоляції” у постановах собору, пише УНН з посиланням на пресслужбу ПЦУ.
У третьому пункті постанов Архієрейського собору вказано: “Закликати Почесного Патріарха Філарета та його оточення до примирення і припинення самоізоляції, ствердивши гарантії положення Почесного Патріарха Філарета і забезпечення умов його життя та діяльності у зв’язку із завершенням процедури ліквідації релігійної організації „Київська Патріархія УПЦ КП“, як про це зазначено у рішенні Священного Синоду (Журнал № 72 засідання від 05 грудня 2019 року)”.
Як стало відомо раніше, на засіданні Священного Синоду Православної церкви України 5 грудня було розглянуте питання щодо положення Почесного Патріарха Філарета після проведення ліквідації УПЦ Київського патріархату.
На ньому ПЦУ гарантувала матеріальне утримання та “достойні умови життя” для Філарета після ліквідації УПЦ КП.
Додамо, що сьогодні Православна церква України опублікувала постанови Архієрейського собору.