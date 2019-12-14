ПЦУ опубліковала постанови Архієрейського собору
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Православна церква України опублікувала постанови Архієрейського собору церкви, який відбувся сьогодні у київському соборі Святої Софії, пише УНН з посиланням на прес-службу ПЦУ.
У постанові собору ПЦУ вказано, що: “Схвалити роботу Предстоятеля, Митрополита Київського і всієї України Епіфанія за період від Об’єднавчого Собору (15 грудня 2018 р.) та Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ). Засвідчити повну підтримку Предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію, Митрополиту Київському і всієї України”.
“У своїх житті та діяльності Помісна Українська Православна Церква (Православна Церква України) керується Священним Писанням та Переданням, канонами Православної Церкви, власним Статутом, ухваленим Об’єднавчим Собором 15 грудня 2018 р. та відповідно зареєстрованим державою, Патріаршим та Синодальним Томосом про автокефалію від 6 січня 2019 р., рішеннями власних статутних органів”, — вказали у церкві.
Також у постанові додали, що: “Помісна УПЦ зберігає внутрішню єдність та закликає єпископат, духовенство і вірних усі питання, які виникають, обговорювати та вирішувати в дусі заповіданої Господом нашим Ісусом Христом братньої любові, уникаючи розпалення ворожнечі, протистоянь та розділення...”
Додамо, що митрополит Епіфаній оголосив про юридичне припинення існування УПЦ КП та УАПЦ.