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ПЦУ опубликовала постановления Архиерейского собора

ПЦУ опубликовала постановления Архиерейского собора

Киев  •  УНН

 • 15440 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Православная церковь Украины опубликовала постановления Архиерейского собора церкви, который состоялся сегодня в киевском соборе Святой Софии, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

В постановлении собора ПЦУ указано, что: “Одобрить работу Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания за период с Объединительного Собора (15 декабря 2018 года) и Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ). Засвидетельствовать полную поддержку Предстоятелю, Блаженнейшему Епифанию, Митрополиту Киевскому и всея Украины”.

“В своих жизни и деятельности Поместная Украинская Православная Церковь (Православная Церковь Украина) руководствуется Священным Писанием и Преданием, канонами Православной Церкви, собственным Уставом, принятым Объединяющим Собором 15 декабря 2018 года и соответственно зарегистрированным государством, Патриаршим и Синодальным Томосом об автокефалии от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов”, — указали в церкви.

Также в постановлении добавили, что: “Поместная УПЦ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигание вражды, противостояния и разделения...”

Добавим, что митрополит Епифаний объявил о юридическом прекращении существования УПЦ КП и УАПЦ.

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