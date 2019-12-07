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Філарет про рішення синоду ПЦУ: спасибі, що не викинули 90-річного патріарха на вулицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Почесний патріарх Філарет відреагував на рішення Синоду Православної церкви України про створення для нього окремої місії у складі ПЦУ та пожиттєве утримання. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Української православної церкви Київського патріархату.

"Спасибі предстоятелю блаженнішому митрополиту Епіфанію і Священному миноду Православної церкви України, що на своєму засіданні проявили до мене милість: не викинули 90-річного Патріарха на вулицю, як збиралися це зробити. А залишили довічно проживати в приміщенні Київської патріархії на вул. Пушкінській, 36, яке я побудував у важкі для церкви радянські часи, і служити у Володимирському соборі. Ще раз дякую за те, що совість не дозволила зробити такий злочин", - сказав Філарет.

Він повідомив, що слова митрополита Епіфанія і Священного синоду про завершення ліквідації УПЦ КП є брехнею, адже церкву не можна ліквідувати.

"Ми будемо боротись за Київський патріархат до останнього. Патріархат – це дійсно незалежна церква, бо патріархат не може бути у складі іншого патріархату, а статус митрополії дозволяє бути у складі іншого патріархату. Синод ПЦУ своїми рішеннями продемонстрував залежність від грецької традиції, вносячи зміни в божественну літургію, і, як мені здається, несвідомо готує релігійну війну в Україні", - заявив Філарет.

Зазначимо, що 5 грудня Священний синод Православної церкви України вирішив створити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії.

"Враховуючи минулі особливі заслуги у розбудові Церкви та з метою забезпечення достойного становища Почесного патріарха Філарета після завершення процедури ліквідації релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату" та враховуючи позицію Почесного патріарха Філарета – утворити релігійну організацію у складі Православної церкви України у формі місії", - йдеться у заяві Синоду.

Також Почесний патріарх Філарет має право щодо пожиттєвого проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою місто Київ, вулиця Пушкінська, 36. Також він має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі.

Синод вирішив, що пожиттєве утримання Філарета і фінансування місії буде здійснюватися за рахунок відрахувань від Володимирського собору та добровільних пожертв.

"Наголошуємо, що неодноразово поширювані думки, нібито Православна церква України "бажає викинути Патріарха Філарета на вулицю" – не відповідають дійсності та безпідставно провокують непорозуміння серед віруючих та у громадськості", - йдеться у заяві.

Як раніше повідомляв УНН, у ПЦУ вірять, що Філарет передумає і повернеться.

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