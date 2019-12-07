Филарет о решении синода ПЦУ: спасибо, что не выбросили 90-летнего патриарха на улицу

"Спасибо предстоятелю блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному синоду Православной церкви Украины, что на своем заседании проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать. А оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии на ул. Пушкинской, 36, которое я построил в тяжелые для церкви советские времена, и служить во Владимирском соборе. Еще раз спасибо за то, что совесть не позволила совершить такое преступление", - сказал Филарет.

Он сообщил, что слова митрополита Епифания и Священного синода о завершении ликвидации УПЦ КП является ложью, ведь церковь нельзя ликвидировать.

"Мы будем бороться за Киевский патриархат до последнего. Патриархат - это действительно независимая церковь, потому что патриархат не может быть в составе другого патриархата, а статус митрополии позволяет быть в составе другого патриархата. Синод ПЦУ своими решениями продемонстрировал зависимость от греческой традиции, внося изменения в божественную литургию, и, как мне кажется, бессознательно готовит религиозную войну в Украине", - заявил Филарет.

Отметим, что 5 декабря Священный синод Православной церкви Украины решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию у составе ПЦУ в форме миссии.

"Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения Почетного патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" и учитывая позицию Почетного патриарха Филарета - создать религиозную организацию в составе Православной церкви Украины в форме миссии", - говорится в заявлении Синоду.

Также Почетный патриарх Филарет имеет право относительно пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36. Также он имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.

Синод решил, что пожизненное содержание Филарета и финансирование миссии будет осуществляться за счет отчислений от Владимирского собора и добровольных пожертвований.

"Подчеркиваем, что неоднократно распространяемые мысли, якобы Православная церковь Украины "желает выбросить Патриарха Филарета на улицу" - не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и в общественности", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщал УНН, в ПЦУ верят, что Филарет передумает и вернется.