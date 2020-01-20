Філарет вимагає від Вселенського патріарха "повернути оригінал рішення про ліквідацію УПЦ КП"

“Коли ми побачили, що стали залежними, то відкликали свої підписи під рішенням про ліквідацію Київського патріархату. Ми вимагаємо від Вселенського патріарха Варфоломія, щоб він повернув нам оригінал цього собору”, — сказав Філарет.

Він уточнив, що просить повернути оригінал рішення саме про ліквідацію Київського патріархату, а не рішення собору, яким була створена Православна церква України (ПЦУ). Філарет також додав, що саме Константинопольський патріарх вимагав ліквідації Київського патріархату, а сам він змушений був піти на це рішення, яке назвав незаконним.

На початку цього року глава ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет заявив про відкликання підпису під постановою Об’єднавчого собору, яким в грудні 2018 року було ліквідовано Київський патріархат і створена Православна церква України (ПЦУ).

Згодом, ПЦУ відреагувала на рішення Філарета відкликати підпис.