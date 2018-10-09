Фиксированная связь в Ичнянском районе обеспечивается без перебоев - "Укртелеком"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Ичнянском районе фиксированная связь “Укртелекома” работает стабильно. Об этом сообщила пресс-служба ОАО “Укртелеком”, передает УНН.
“В Ичнянском районе Черниговской области, где 9 октября 2018 произошло ЧП на территории военных складов, фиксированнвая связь работает стабильно”, — говорится в сообщении.
“Укртелеком” обеспечил оперативное и своевременное срабатывание системы оповещения. Сформированы две оперативные бригады для обеспечения линий связи для государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций и правительства.
“Для населения открыт доступ в бомбоубежище (Ичня, ул. Героев Майдана, 26), которое обслуживает „Укртелеком“, там подготовлена связь для принятия районного штаба в случае необходимости. Здесь работает дежурный работник, остальные специалисты — эвакуированы”, - отметили в пресс-службе оператора.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.