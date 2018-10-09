Фіксований зв’язок в Ічнянському районі забезпечується без перебоїв – "Укртелеком"

“В Ічнянському районі Чернігівської області, де 09 жовтня 2018 року сталася надзвичайна ситуація на території військових складів, фіксований зв’язок працює стабільно”, — йдеться у повідомленні.

“Укртелеком” забезпечив оперативне і своєчасне спрацьовування системи оповіщення. Сформовано дві оперативні бригади для забезпечення ліній зв’язку для державної служби з питань надзвичайних ситуацій та уряду.

“Для населення відкрито доступ до бомбосховища (Ічня, вул. Героїв Майдану, 26), яке обслуговує „Укртелеком“, там підготовлено зв’язок для прийняття районного штабу в разі потреби. Тут працює черговий працівник, решта фахівців — евакуйовані”, — зазначили у прес-службі оператора.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.