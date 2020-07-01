Фигурантке производства НАБУ касательно энергетических схем "Крючкова-Суркисов" продлили меру пресечения

27 декабря суд отпустил Кузьминскую под залог в размере 3,78 млн грн. Тогда же на нее возложили обязанности прибывать по требованию следователей, а не выезжать из Киева без разрешения, не общаться с другими подозреваемыми или свидетелями по делу.

На этот раз, прокурор САП просил суд продлить возложенные на подозреваемую обязательства. И судья ВАКС ходатайство удовлетворил частично, продлив действие обязанностей до 25 августа.

По данным следствия, Кузьминская в течение 2015 года вместе со своим бывшим заместителем Алексеем Беспаловым, в сговоре с председателем правления частной компании ЗАО “ХК “Энергосети” Дмитрием Крючковым, организовали незаконную схему хищения средств.

По условиям этой схемы, потребитель электроэнергии — ПАО “Азот” — должен был уплатить долг за потребленную электроэнергию не ПАО “Черкассыоблэнерго”, а частной компании ЗАО “ХК “Энергосети”, которая в дальнейшем якобы должна рассчитаться с ОАО “Черкассыоблэнерго” за долги “Азота”, перечислив облэнерго 313 млн грн. Однако этого так и не сделала.

Напомним, аналогичная схема присвоения средств была реализована и с другими облэнерго, в частности “Запорожьеоблэнерго”. В этом эпизоде уголовного производства НАБУ Крючков имеет статус подозреваемого, а само дело (в этой части) уже направили в суд.

Ранее в НАБУ информировали, что часть полученных “Энергосетью” средств от предприятий-потребителей электроэнергии переводилась в наличные и распределялась между различными участниками коррупционной схемы. Размер хищения средств государственных облэнерго оценивался детективами на уровне 1,4 млрд грн.

Также напомним, что журналисты программы “Схемы” опубликовали записи телефонных разговоров директора Крючкова, свидетельствующие о вероятной причастности к указанным событиям братьев Суркисов и соратника экс-президента Петра Порошенко Игоря Кононенко.

Судя по обнародованным разговорам, Крючков регулярно давал указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам на стадион “Динамо”.

И уже в конце 2019 года в этой части появились решения Высшего антикоррупционного суда. Они засвидетельствовали факт, что изъятые НАБУ во время обысков в помещениях “Динамо” (ул. Грушевского, 3) документы имеют непосредственное отношение к уголовному производство по факту схем “Энергосети”.