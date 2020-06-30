Визначена дата першого засідання ВАКС в енергетичній справі "Крючкова-Суркісів"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив на 15 липня підготовче засідання по справі колишнього народного депутата, ексголови правління Холдингової компанії “Енергомережі” Дмитра Крючкова про заволодіння 346,22 млн грн ПАТ “Запоріжжяобленерго”. Таке рішення 24 червня ухвалила колегія суддів ВАКС, передає УНН.
За версією слідства, Крючков і колишній в.о. генерального директора ВАТ “Запоріжжяобленерго” Ігор Корніленко причетні до схеми, за якою споживачі замість того, щоб платити за електричну енергію фактичному постачальнику — ПАТ “Запоріжжяобленерго”, перераховували кошти посереднику ПрАТ “ХК “Енергомережі”. А вже посередник повинен був розрахуватися з енергопостачальником.
Однак, за результатами такого посередництва споживачі оплатили для ПрАТ “ХК “Енергомережі” більш ніж 196,82 млн грн, а те, в свою чергу, перерахувало для ПАТ “Запоріжжяобленерго” 1,7 млн грн замість очікуваних 346,22 млн грн. Таким чином, підозрювані заволодів 346 млн грн ПАТ “Запоріжжяобленерго”, вважають детективи.
Раніше, Крючков був екстрадований в Україну з Німеччини, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави. Після внесення коштів, підозрюваний вийшов з СІЗО, а судді неодноразово продовжували дію його зобов’язань.
Нагадаємо, про те, що справа по звинуваченню Крючкова було передано в суд (один з епізодів кримінального провадження), в НАБУ повідомили 16 червня, уточнивши, що розслідування за іншими епізодами тривати.
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Раніше в НАБУ інформували, що частина отриманих “Енергомережею” коштів від підприємств-споживачів електроенергії переводилася в готівку і розподілялася між різними учасниками корупційної схеми. Розмір розкрадання коштів державних обленерго оцінювався детективами на рівні 1,4 млрд грн.
Також нагадаємо, що журналісти програми “Схеми” опублікували записи телефонних розмов директора Крючкова, що свідчать про ймовірну причетність до вказаних подій братів Суркісів і соратника експрезидента Петра Порошенка Ігоря Кононенко.
Судячи з оприлюднених розмов, Крючков регулярно давав вказівки відвозити різні суми грошей в офіс братам Суркісам на стадіон “Динамо”.
І вже в кінці 2019 року в цій частині з’явилися рішення Вищого антикорупційного суду. Вони засвідчили факт, що вилучені НАБУ під час обшуків в приміщеннях “Динамо” (вул. Грушевського, 3) документи мають безпосереднє відношення до кримінальної провадження за фактом схем “енергомережі”.
Довідка УНН: міноритарними власниками “Запоріжжяобленерго” є українські олігархи — брати Суркіси. На пов’язану з ними компанію Lex Perfecta (Кіпр) записано 16,52% підприємства.