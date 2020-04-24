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Схема "Крючкова-Суркісів" загнала "Миколаївобленерго" у мільйонні борги - аудитори

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Державна аудиторська служба України провела фінансовий аудит діяльності "Миколаївобленерго", передає УНН із посиланням на звіт Держаудитслужби.

Аудитори оцінили фіндіяльність компанії у період з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2019 року.

У ході перевірки аудитори виявили у "Миколаївобленерго" 15,5 мільйона гривень сумнівних боргів, які утворилися через надання фінансової допомоги компанії "Енергомережа".

"Надання у 2015 році поворотної фінансової допомоги сторонньому суб'єкту господарювання "Енергомережі" і продовження терміну її повернення призвело до додаткових витрат на створення у 2017 році резерву сумнівних боргів на суму 15,5 мільйонів гривень через банкрутство боржника", - йдеться у звіті.

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Також під час перевірки знайшли й інші можливі порушення. "Миколаївобленерго" не скористалося своїм правом, передбаченим умовами 49 договорів про закупівлю товарів, про перегляд ціни в бік зменшення, пропорційно зниженню курсу долара США.

"Наслідком цього стали додаткові витрати на суму 2,1 мільйона гривень", - йдеться у звіті.

Через недотримання підприємством положень нормативних документів, встановлених регулятором ринку електричної енергії НКРЕКП, витрати на сплату штрафних санкцій склали понад 5 мільйонів гривень.

"Незабезпечення ефективного використання об'єктів капітальних інвестицій (проектно-кошторисна документація) призвело до втрати їх актуальності та списання на витрати суспільства на загальну суму понад 2 мільйони гривень", - йдеться у документі.

Нагадаємо, кримінальне провадження за фактом так званих енергетичних схем "Крючкова-Суркіса", які реалізовувалися компанією ПрАТ "ХК "Енергомережа", розслідує НАБУ з 2015 року.

Розмір розкрадання коштів державних обленерго оцінюється детективами на рівні 1,4 млрд грн.

Офіційне слідство встановило, що частина отриманих "Енергомережею" коштів від підприємств-споживачів електроенергії переводилася у готівку і розподілялася між різними учасниками корупційної схеми.

Журналісти програми "Схеми" раніше опублікували записи телефонних розмов Крючкова, що свідчать про ймовірну причетність до вказаних подій братів Суркісів і соратника експрезидента Петра Порошенка Ігоря Кононенка.

Судячи з оприлюднених розмов, Крючков регулярно давав вказівки відвозити різні суми грошей в офіс братам Суркісам на стадіон "Динамо".

І вже в кінці 2019 року у цій частині з'явилися рішення Вищого антикорупційного суду. Вони засвідчили факт, що вилучені НАБУ під час обшуків в приміщеннях "Динамо" (вул. Грушевського, 3) документи мають безпосереднє відношення до кримінального провадження за фактом схем "Енергомережі".

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