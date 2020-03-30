Самое громкое дело об энергетической коррупции в Украине: названы имена и - ни одного приговора

Речь об уголовном производстве по факту так называемых энергетических схем “Крючкова-Суркиса”, которые реализовывались через компанию ЧАО “ХК “Энергосеть”.

Сведения о начале расследования детективы Национального бюро внесли в Единый реестр досудебных расследований 4 декабря 2015 года.

Пол года спустя, в июне 2016 года, НАБУ собрало достаточно доказательств для сообщения председателю правления ЧАО “ХК “Энергосеть” о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Речь о экс-депутате от “Батькивщины” Дмитрии Крючкове. На тот момент ему инкриминировали завладение 196 млн грн, и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее вред государству в 346 млн грн.

“Энергосеть” Крючков возглавил в 2014 году. И всего за год компании удалось “взять в оборот” ПАО “Запорожьеоблэнерго”, АО “Харьковоблэнерго”, ПАО “Черкассыоблэнерго” и не только.

Коррупционная схема глазами НАБУ

Суть работы “Энергосети” заключалась в том, что компания получала средства от потребителей электроэнергии. И потом, якобы, должна была рассчитываться с самыми поставщиками — облэнерго. Но вместо 346 млн грн, как в случае с “Запорожьеоблэнерго”, оплатила только 1,7 млн грн.

В юридическом смысле, облэнерго именно переуступали “Энергосети” право требования взыскать долги с таких потребителей как ГП “ЗТМК”, ООО “ЗТМК” и ПАО “Днепроспецсталь”.

“Схема действовала на протяжении 2014-2015 гг, но она — вне закона”, — неоднократно подчеркивали в НАБУ.

Официальное следствие установило, что часть полученных “Энергосетью” средств от предприятий-потребителей электроэнергии переводилась в наличность и распределялась между различными участниками коррупционной схемы.

Участники схемы и их голоса

Журналисты программы “Схемы” получили записи телефонных разговоров Крючкова, свидетельствующие о вероятной причастности к указанным событиям братьев Суркисов и соратника экс-президента Петра Порошенко Игоря Кононенко.

Программа под названием “П ... дал добро” вышла в эфир в мае 2019 года. То есть, уже прошел ровно год, однако возможные владельцы большинства голосов в обнародованных “пленках” до сих пор не имеют ни подозрений, ни мер пресечения.

Между тем, как утверждали авторы расследования, экспертиза доказала высокую вероятность, что голоса собеседников являются подлинными.

В программе “Схем” говорится о том, что упомянутый выше Дмитрий Крючков еще в 2015 году начал работать на Суркисов, которые через кипрские KERELIO COMMERCIAL LIMITED и LEX PERFECTA LIMITED контролировали “Запорожьеоблэнерго” (хотя контрольный пакет акций компании принадлежит государству в лице Фонда госимущества).

Так, во время разговора, датированного 19 апреля 2015 года, Крючков отчитывался Кононенко, что уже приготовил схему, как сорвать собрание акционеров “Запорожьеоблэнерго”, назначенного на 21 апреля, чтобы на заседании не сменили его руководителя, говорится в расследовании.

По информации “Схем”, повестка дня этого собрания предприятия предусматривала прекращение полномочий руководителя “Запорожьеоблэнерго” Игоря Корниленкова. Именно это пытались предотвратить Крючков, братья Суркисы и Кононенко. Ведь Корниленков был их ставленником, отмечали расследователи.

После сомнительного с точки зрения легитимности собрания акционеров, “Запорожьеоблэнерго” получило двух руководителей с правом подписи. Один из них был креатурой братьев Суркисов, другой — “человеком из конкурирующего лагеря украинского олигарха Константина Григоришина, которому через BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED принадлежало 12,3% облэнерго”.

Далее, как выяснили журналисты, в конце того же дня Григорий Суркис звонил Крючкову, который должен не допустить такого двоевластия. Собеседники обсудили, как, несмотря на все, не потерять контроль над облэнерго, а обеспечить это должен был уже Кононенко ...

В сюжете отмечается, что Корниленков способствовал реализации коррупционной схемы, которую к тому времени уже расследовало НАБУ, а суды уже признали незаконной. Она принесла до полмиллиарда гривен убытков полугосударственной “Запорожьеоблэнерго”.

В общем убытки государства от схем “Энергосети” в НАБУ оценивали на уровне 1,4 млрд грн.

Издание "Новое время“, в свою очередь, информировало о том, что данные НАБУ указывали на получение Григорием Суркисом от “Энергосети” 3 млн грн в качестве финансовой помощи. А в январе-мае 2015 года компания еще и переправила 49 млн грн фирмам Киевский центр фондовых услуг, Фондовый форекс и Элара Групп — со счетами в последствии ликвидированном “Классикбанке”. Более того, Элара Групп, как показывают документы НАБУ, перечислила 193 млн грн, полученных из разных источников, на счет физического лица — Натальи Крышталь. А та впоследствии перенаправила этот “финансовый поток”, опять же, Суркисам. Только на этот раз — на счета не Григория, а Игоря.

В общем, судя по обнародованным разговорам, Крючков регулярно давал указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам на стадион “Динамо”.

И уже в конце 2019 года в этой части появились красноречивые решения Высшего антикоррупционного суда. Они, в частности, показали тот факт, что изъятые НАБУ во время обысков в помещениях “Динамо” (ул. Грушевского, 3) документы имеют непосредственное отношение к уголовному производству по факту схем “Энергосети”.

Не “Запорожьеоблэнерго” единым

Как указывают дальнейшие разговоры, вероятно, братьев Суркисов и Крючкова (обнародованы “Схемами”), последние пытались реализовывать подобные схемы и на других энергетических компаниях с контрольной государственной долей.

Так в одном из разговоров, состоявшемся после скандального собрания акционеров “Запорожьеоблэнерго”, Суркис и Крючков, вспоминают о ПАО “Черкассыоблэнерго”, опасаясь повторения запорожской ситуации, утверждают авторы расследования “П... дал добро”.

В 2015-2016 гг. этим предприятием управляла Светлана Кузьминская. Ее СМИ называют лояльным к братьям Суркисам человеком. И в одной из записей ее голос вместо Крючкова (по его телефону) давал указание водителю завезти 600 тыс. долларов в приемную Суркисов ( “Динамо”).

Впоследствии, в Черкассах детективы НАБУ все же обнаружили схему по выводу денег, которая была идентична раскрытой в Запорожье. Руководитель “Черкассыоблэнерго” Кузьминская, “Энергосеть” Крючкова и предприятие олигарха Дмитрия Фирташа ПАО “Азот”, по версии следствия, договорились, что за поставленную электроэнергию “Азот” рассчитается с Крючковым. А тот уже, в свою очередь, перечислит деньги облэнерго.

Так “Энергосеть” получила почти 300 млн гривен. Но деньги облэнерго не отдала.

Еще одним “пострадавшим” от схем “Энергосети” регионом называют Харьковскую область.

Там, как указывают те же обнародованные записи телефонных разговоров, Срукисы и Крючков якобы стремились поставить своего человека на “Харьковоблэнерго”, где 65% акций принадлежит государству в лице ФГИУ. Весной 2015 года им это удается с использованием админресурса, отмечают “Схемы”.

Тогда, Крючков звонил человеку, голос которого похож на экснардепа Игоря Котвицкого. В разговоре Крючков заручился поддержкой тогдашнего главы Харьковской области и уже экс-главы АП Игоря Райнина. Также Крючков заверил собеседников, что ситуация с “Харьковоблэнерго” под контролем “на уровне Президента Петра Порошенко”.

По информации “Схем”, через день после того разговора наблюдательный совет энергокомпании назначил новым исполняющим обязанности руководителя Владимира Яворского. Телефонные разговоры также доказывают, что вместе с партнерами Крючков сорвал собрание акционеров “Харьковоблэнерго”, чтобы не потерять контроль над предприятием и, вероятно, привлекал для этого советника председателя Харьковской ОГА Сергея Стороженко. В тот же день Крючков отчитался Игорю Суркису, что все под его контролем. Наблюдательный совет тогда не изменился, а креатура Крючкова осталась у руля “Харьковоблэнерго”.

Завершение следствия

В конце прошлого года НАБУ официально объявило о завершении следствия в рамках эпизода, который касается, собственно, “Запорожьеоблэнерго”.

Подозреваемых в этом производстве всего двое. Непосредственно сам Крючков и уже бывший руководитель “Запорожьеоблэнерго” Корниленков.

Процессуальный статус вероятных владельцев голосов на обнародованных в СМИ пленках, кажется, называется — “неприкасаемые”.

Суркисы, в частности, неоднократно опровергали свою причастность к схемам “Энергосети”, хоть и ходили на допросы по делу. А экс-нардеп Кононенко заявлял даже о намерениях судиться с журналистами программы “Схемы” за обнародованный ими материал.

Эпизод с “Черкассыоблэнерго” — тоже в работе. НАБУ объявило подозрения бывший временной исполнительнице обязанностей председателя правления Светлане Кузьминской и экс-первому заместителю председателя правления — Алексею Беспалому.

Убытки при участии “Энергосети”, нанесенные “Черкассыоблэнерго” и ГП “Энергорынок” оценивают на уровне 313 млн грн. О так называемых “неприкасаемых” фигурантах “пленок” речь снова не идет.

Что дальше...

Неким апогеем расследования дела “Энергосети” и коррупционных схем присвоения государственных средств в миллиардных размерах стало заявление директора НАБУ Артема Сытника, сделанное в феврале 2020 года.

Он сказал о том, что записи телефонных разговоров между якобы Крючковым, Суркисами и другими собеседниками уничтожены ... тем правоохранительным органом, который эти записи и делал.

“Что касается сюжета (программы ”Схемы“ "П ... дал добро“). Мы имели процессуальный контакт с журналистами, обычно, журналисты имеют свою тайну, они не должны нам раскрывать свои источники информации. Мы эти права уважаем. Мы начали искать происхождение этих записей, потому что, очевидно, это делали правоохранительные органы. Мы получили ответ о том, что эти записи уже уничтожены органом, который снимал эту информацию”, - сказал он на совместной пресс-конференции с главой САП Назаром Холодницким.

Добавить после такого заявления особо нечего. Но его появление все же наводит на мысль и о подлинности тех записей и о неизменном статусе “неприкасаемых” в Украине, какая бы власть ни приходила, и какие бы новые антикоррупционные органы не создавала ...