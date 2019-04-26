Справа Крючкова: НАБУ допитало Суркіса і затребувало голос Котвіцького
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України вирішило провести експертизу зразків голосу депутата Верховної Ради Ігоря Котвіцького ("Народний фронт") у справі про нанесення збитку державним обленерго в 1,4 млрд гривень. Про це йдеться в матеріалах суду, передає УНН з посиланням на "Деловую столицу".
Відзначається, що 8 квітня старший детектив першого відділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюк виніс постанову про взяття зразків голосу у Котвіцького. Після цього Котвіцький подав до суду з вимогою скасувати постанову. Однак суд відмовився відкрити провадження за позовом.
Також повідомляється про те, що НАБУ допитало бізнесмена Ігоря Суркіса і Котвіцького у справі про нанесення багатомільярдних збитків державним обленерго.
Як писав УНН, ДБР отримало доступ до кримінального провадження щодо компанії "Енергомережа".
Нагадаємо, з 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці. Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" обсягом понад 300 млн грн.
Але йдеться не лише про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережа", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.
За даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені у результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.
Раніше у НАБУ уточнили, що вже підготували підозри особам, які фігурували у журналістському розслідуванні програми "Схеми".