Найгучніша справа про енергетичну корупцію в Україні: названі імена та — жодного вироку

Мова про кримінальне провадження за фактом так званих енергетичних схем “Крючкова-Суркіса”, які реалізовувалися через компанію ПрАТ “ХК “Енергомережа”.

Відомості про початок розслідування детективи Національного бюро внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 грудня 2015 року.

За пів року потому, у червні 2016 року, НАБУ зібрало достатньо доказів для повідомлення голові правління ПрАТ “ХК “Енергомережа” про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України. Мова про ексдепутата від “Батьківщини” Дмитра Крючкова. На той момент йому інкримінували заволодіння 196 млн грн, та зловживання владою або службовим становищем, що спричинило шкоду державі у 346 млн грн.

“Енергомережу” Крючков очолив у 2014 році. Та всього за рік компанії вдалося “взяти в обіг” ПАТ “Запоріжжяобленерго”, АТ “Харківобленерго”, ПАТ “Черкасиобленерго” і не тільки.

Корупційна схема очима НАБУ

Суть роботи “Енергомережі” полягала у тому, що компанія отримувала кошти від споживачів електроенергії. І згодом, нібито, мала розраховуватися із самими постачальниками — обленерго. Але замість 346 млн грн, як у випадку із “Запоріжжяобленерго”, сплатила лише 1,7 млн грн.

В юридичному сенсі, обленерго саме переуступало “Енергомережі” право вимоги стягнути борги з таких споживачів як ДП “ЗТМК”, ТОВ “ЗТМК” та ПАТ “Дніпроспецсталь”.

“Схема діяла впродовж 2014-2015 рр, але вона — поза законом”, — неодноразово наголошували в НАБУ.

Офіційне слідство встановило, що частина одержаних “Енергомережею” коштів від підприємств-споживачів електроенергії переводилася у готівку та розподілялася між різними учасниками корупційної схеми.

Учасники схеми та їх голоси

Журналісти програми “Схеми” отримали записи телефонних розмов Крючкова, які свідчать про вірогідну причетність до вказаних подій братів Суркісів та соратника експрезидента Петра Порошенка Ігоря Кононенка.

Програма під назвою “П...дав добро” вийшла в ефір у травні 2019 року. Тобто, вже минув рівно рік, проте ймовірні власники більшості голосів на оприлюднених “плівках” й досі не мають ані підозр, ані запобіжних заходів.

Між тим, як стверджували автори розслідування, експертиза довела високу вірогідність, що голоси співрозмовників є справжніми.

У програмі “Схем” йдеться про те, що згаданий вище Дмитро Крючков ще у 2015 році почав працювати на Суркісів, які через кіпрські KERELIO COMMERCIAL LIMITED та LEX PERFECTA LIMITED контролювали “Запоріжжяобленерго” (хоча контрольний пакет акцій компанії належить державі в особі Фонду держмайна).

Так, під час розмови, датованої 19 квітня 2015 року, Крючков звітував Кононенку, що вже приготував схему, як зірвати збори акціонерів “Запоріжжяобленерго”, призначені на 21 квітня, щоб на засіданні не змінили його керівника, йдеться у розслідуванні.

За інформацією “Схем”, порядок денний тих зборів підприємства передбачав припинення повноваження керівника “Запоріжжяобленерго” Ігоря Корніленкова. Саме цьому намагалися запобігти Крючков, брати Суркіси та Кононенко. Адже Корніленков був їхнім ставлеником, наголошували розслідувачі.

Після сумнівних з точки зору легітимності зборів акціонерів, “Запоріжжяобленерго” отримало двох керівників із правом підпису. Один із них був креатурою братів Суркісів, інший — “людиною з конкуруючого табору українського олігарха Костянтина Григоришина, якому через BIKONTIA ENTEPRISES LIMITED належало 12,3% обленерго”.

Далі, як з’ясували журналісти, наприкінці того ж дня Григорій Суркіс телефонував Крючкову, який мав не допустити такого двовладдя. Співрозмовники обговорили, як попри все не втратити контроль над обленерго, а забезпечити це мав уже Кононенко...

В сюжеті зазначається, що Корніленков сприяв реалізації корупційної схеми, яку на той час вже розслідувало НАБУ, а суди вже визнали незаконною. Вона принесла до півмільярда гривень збитків напівдержавному “Запоріжжяобленерго”.

Загалом збитки держави від схем “Енергомережі” в НАБУ оцінювали на рівні 1,4 млрд грн.

Видання “Новое время”, у свою чергу, інформувало про те, що дані НАБУ вказували на отримання Григорієм Суркісом від “Енергомережі” 3 млн грн в якості фінансової допомоги. А протягом січня-травня 2015-го компанія ще й переправила 49 млн грн фірмам: Київський центр фондових послуг, Фондовий форекс і Елара Груп — з рахунками в згодом ліквідованому “Класикбанку”. Більше того, Елара Груп, як показують документи НАБУ, перерахувала 193 млн грн, отримані з різних джерел, на рахунок фізичної особи — Наталії Кришталь. А та згодом перенаправила цей “фінансовий потік”, знову ж таки, Суркісам. Тільки цього разу — на рахунки не Григорія, а Ігоря.

Загалом, судячи з оприлюднених розмов, Крючков регулярно давав вказівки відвозити різні суми грошей в офіс братам Суркісам на стадіон “Динамо”.

І вже наприкінці 2019 року в цій частині з’явилися красномовні ухвали Вищого антикорупційного суду. Вони, зокрема, засвідчили той факт, що вилучені НАБУ під час обшуків в приміщеннях “Динамо” (вул. Грушевського, 3) документи мають безпосереднє відношення до кримінального провадження за фактом схем “Енергомережі”.

Не “Запоріжжяобленерго” єдиним

Як вказують подальші розмови, ймовірно, братів Суркісів та Крючкова (оприлюднені “Схемами”), останні намагались реалізовувати подібні схеми й на інших енергетичних компаніях з контрольною державною часткою.

Так в одній з розмов, що відбулася після скандальних зборів акціонерів “Запоріжжяобленерго”, Суркіс і Крючков, згадують про ПАТ “Черкасиобленерго”, побоюючись повторення запорізької ситуації, стверджують автори розслідування “П.. дав добро”.

У 2015-2016 рр. цим підприємством управляла Світлана Кузьмінська. Її ЗМІ називають лояльною до братів Суркісів людиною. І на одному із записів її голос замість Крючкова (по його телефону) давав вказівку водію завезти 600 тисяч доларів у приймальню Суркісів (на “Динамо”).

Згодом, у Черкасах детективи НАБУ таки виявили схему з виведення грошей, яка була ідентична розкритій у Запоріжжі. Керівниця “Черкасиобленерго” Кузьмінська, “Енергомережа” Крючкова та підприємство олігарха Дмитра Фірташа ПАТ “Азот”, за версією слідства, домовились, що за поставлену електроенергію “Азот” розрахується з Крючковим. А той вже, у свою чергу, перерахує гроші обленерго.

Так “Енергомережа” отримала майже 300 мільйонів гривень. Але гроші обленерго не віддала.

Ще одним “потерпілим” від схем “Енергомережі” регіоном називають Харківську область.

Там, як вказують ті самі оприлюднені записи телефонних розмов, Срукіси та Крючков нібито прагнули поставити свою людину на “Харківобленерго”, де 65% акцій належить державі в особі ФДМУ. Навесні 2015 року їм це вдається з використанням адмінресурсу, наголошують “Схеми”.

Тоді, Крючков телефонував людині, голос якої схожий на екс-нардепа Ігоря Котвіцького. У розмові Крючков заручився підтримкою тодішнього очільника Харківщини та вже ексглави АП Ігоря Райніна. Також Крючков запевнив співрозмовників, що ситуація щодо “Харківобленерго” під контролем “на рівні Президента Петра Порошенка”.

За інформацією “Схем”, через день після тієї розмови наглядова рада енергокомпанії призначила новим виконуючим обов’язки керівника Володимира Яворського. Телефонні розмови також доводять, що разом із партнерами Крючков зірвав збори акціонерів “Харківобленерго”, щоб не втратити контроль над підприємством та, ймовірно, залучав для цього радника голови Харківської ОДА Сергія Стороженка. Того ж дня Крючков прозвітував Ігорю Суркісу, що все під його контролем. Наглядова рада тоді не змінилась, а креатура Крючкова залишилась у керма “Харківобленерго”.

Завершення слідства

Наприкінці минулого року НАБУ офіційно оголосило про завершення слідства в рамках епізоду, який стосується, власне, “Запоріжжяобленерго”.

Підозрюваних у цьому провадженні всього двоє. Безпосередньо сам Крючков та вже колишній керівник “Запоріжжяобленерго” Корніленков.

Процесуальний статус ймовірних власників голосів на оприлюднених у ЗМІ плівках, здається, має назву — “недоторканні”.

Суркіси, зокрема, неодноразово спростовували свою причетність до схем “Енергомережі”, хоч і ходили на допити по справі. А екснардеп Кононенко заявляв, навіть, про наміри позиватися до журналістів програми “Схеми” за оприлюднений ними матеріал.

Епізод із “Черкасиобленерго” - теж в роботі. НАБУ оголосило підозри колишній тимчасовій виконувачці обов’язків голови правління Світлані Кузьмінській та експершому заступнику голови правління — Олексію Беспалому.

Збитки за участі “Енергомережі”, завдані “Черкасиобленерго” та ДП “Енергоринок”, оцінюють на рівні 313 млн грн. Про так званих “недоторканних” фігурантів “плівок” знову не йдеться.

Що далі...

Таким собі апогеєм розслідування справи “Енергомережі” та корупційних схем привласнення державних коштів у мільярдних розмірах стала заява директора НАБУ Артема Ситника, зроблена у лютому 2020 року.

Він сказав про те, що записи телефонних розмов між нібито Крючковим, Суркісами та іншими співрозмовниками знищені... тим правоохоронним органом, який ці записи і робив.

“Що стосується сюжету (програми „Схеми“ „П... дав добро“). Ми мали процесуальний контакт із журналістами, звичайно що, журналісти мають свою таємницю, вони не мають нам розкривати свої джерела інформації. Ми ці права поважаємо. Ми почали шукати походження цих записів, бо, очевидно, це робили правоохоронні органи. Ми отримали відповідь про те, що ці записи вже знищені тим органом, який знімав цю інформацію”, — сказав він на спільній прес-конференції із головою САП Назаром Холодницьким.

Додати після такої заяви особливо нема чого. Але її поява таки наводить на думку і про справжність тих записів і про незмінний статус “недоторканних” в Україні, яка б влада не приходила, та які б нові антикорупційні органи не створювала...