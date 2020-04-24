Схема "Крючкова-Суркисов" загнала "Николаевоблэнерго" в миллионные долги - аудиторы

Аудиторы оценили финдеятельность компании в период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2019 года.

В ходе проверки аудиторы обнаружили у "Николаевоблэнерго" 15,5 миллионов гривен сомнительных долгов, которые образовались из-за предоставления финансовой помощи компании "Энергосеть" ("Енергомережа").

"Предоставление в 2015 году возвратной финансовой помощи постороннему субъекту хозяйствования "Энергосети" и продление срока её возврата привело к дополнительным расходам на создание в 2017 году резерва сомнительных долгов на сумму 15,5 миллионов гривен из-за банкротства должника", - говорится в отчете.

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Также во время проверки нашли и другие возможные нарушения. "Николаевоблэнерго" не воспользовалось своим правом, предусмотренным условиями 49 договоров о закупке товаров, о пересмотре цены в сторону уменьшения, пропорционально снижению курса доллара США.

"Следствием этого стали дополнительные расходы на сумму 2,1 миллиона гривен", - говорится в отчете.

Из-за несоблюдения предприятием положений нормативных документов, установленных регулятором рынка электрической энергии НКРЭКУ, расходы на уплату штрафных санкций составили более 5 миллионов гривен.

"Необеспечение эффективного использования объектов капитальных инвестиций (проектно-сметная документация) привело к потере их актуальности и списанию на издержки общества на общую сумму более 2 миллионов гривен", - говорится в документе.

Напомним, уголовное производство по факту так называемых энергетических схем “Крючкова-Суркиса”, которые реализовывались компанией ЧАО "ХК "Энергосеть", расследует НАБУ с 2015 года.

Размер хищения средств государственных облэнерго оценивается детективами на уровне 1,4 млрд грн.

Официальное следствие установило, что часть полученных "Энергосетью" средств от предприятий-потребителей электроэнергии переводилась в наличные и распределялась между различными участниками коррупционной схемы.

Журналисты программы "Схемы" ранее опубликовали записи телефонных разговоров Крючкова, свидетельствующие о вероятной причастности к указанным событиям братьев Суркисов и соратнику экс-президента Петра Порошенко Игоря Кононенко.

Судя по обнародованным разговорам, Крючков регулярно давал указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам на стадион "Динамо".

И уже в конце 2019 года в этой части появились решения Высшего антикоррупционного суда. Они засвидетельствовали факт, что изъятые НАБУ во время обысков в помещениях "Динамо" (ул. Грушевского, 3) документы имеют непосредственное отношение к уголовному производство по факту схем "Энергосети".