Фігурантці провадження НАБУ щодо енергетичних схем "Крючкова-Суркісів" продовжили міру запобіжного заходу

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Суд продовжив дію обов’язків колишньої тимчасово виконувачки обов’язків голови правління ПАТ “Черкасиобленерго” Світлані Кузьмінській до 25 серпня. Останню Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у причетності до заволодіння 313 млн грн підприємства, передає УНН з посиланням на ухвалу слидчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 червня.

27 грудня суд відпустив Кузьмінську під заставу у розмірі 3,78 млн грн. Тоді ж на неї поклали обов’язки прибувати за вимогою слідчих, не виїздити із Києва без дозволу, не спілкуватися з іншими підозрюваними чи свідками по справі.

Цього разу, прокурор САП просив суд продовжити покладені на підозрювану зобовязання. І суддя ВАКС клопотання задовольнив частково, продовживши дію обов’язків до 25 серпня.

За даними слідства, Кузьмінська упродовж 2015 року разом зі своїм колишнім заступником Олексієм Беспаловим, у змові з головою правління приватної компанії ПрАТ “ХК “Енергомережа” Дмитром Крючковим, організували незаконну схему рокрадання коштів.

За умовами цієї схеми, споживач електроенергії — ПАТ “Азот” — мав сплатити борг за спожиту електроенергію не ПАТ “Черкасиобленерго”, а приватній компанії ПрАТ “ХК “Енергомережа”, яка надалі нібито мала розрахуватися з ПАТ “Черкасиобленерго” за борги “Азоту”, перерахувавши обленерго 313 млн грн. Однак цього так і не зробила.

Нагадаємо, аналогічна схема присвоєння коштів була реалізована і з іншими обленерго, зокрема “Запоріжжяобленерго”. У цьому епізоді кримінального провадження НАБУ Крючков має статус підозрюваного, а саму справу (в цій частині) вже скерували до суду.

Раніше в НАБУ інформували, що частина отриманих “Енергомережею” коштів від підприємств-споживачів електроенергії переводилася в готівку і розподілялася між різними учасниками корупційної схеми. Розмір розкрадання коштів державних обленерго оцінювався детективами на рівні 1,4 млрд грн.

Також нагадаємо, що журналісти програми “Схеми” опублікували записи телефонних розмов директора Крючкова, що свідчать про ймовірну причетність до вказаних подій братів Суркісів і соратника експрезидента Петра Порошенка Ігоря Кононенко.

Судячи з оприлюднених розмов, Крючков регулярно давав вказівки відвозити різні суми грошей в офіс братам Суркісам на стадіон “Динамо”.

І вже в кінці 2019 року в цій частині з’явилися рішення Вищого антикорупційного суду. Вони засвідчили факт, що вилучені НАБУ під час обшуків в приміщеннях “Динамо” (вул. Грушевського, 3) документи мають безпосереднє відношення до кримінального провадження за фактом схем “енергомережі”.

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