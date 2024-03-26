ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

Фонд гарантирования вкладов физических лиц открестился от заявления директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут о том, что банкам "Айбокс" и "Конкорд" было начислено более 7 млрд грн штрафов еще до принятия решения регулятора об их ликвидации. Такой ответ получили адвокаты на запрос относительно налоговой проверки АО "Банк "Конкорд", передает УНН.

Светлана Рекрут в своем блоге на сайте "Экономическая правда" сообщила, что "более 7 миллиардов гривен требований было начислено по итогам налоговой проверки и по результатам деятельности банков АЙБОКС и КОНКОРД до принятия решения регулятора об их ликвидации". Таким образом, она подчеркнула, что по итогу налоговой проверки деятельности банков, в том числе банка "Конкорд", за период до принятия решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, налоговая насчитала конкретные суммы денежных обязательств (налоговые требования), которые суммарно с начисленными "Айбоксу" составляют "более 7 миллиардов гривен". Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка заявила, что "Светлана Рекрут сознательно врет" о "Конкорде". По ее словам, налоговая неоднократно проводила проверки в "Конкорде", однако последняя была за несколько лет до старта процесса ликвидации.

Адвокаты "обратились в Фонд гарантирования вкладов физических лиц с запросом на получение документального подтверждения информации, озвученной Рекрут относительно банка "Конкорд", или ее опровержения, как недостоверной, если таких подтверждений нет.

Они, в частности, просили ФГВФЛ предоставить информацию о том, какая именно сумма из 7 млрд грн была начислена банку "Конкорд" по итогу налоговой проверки, о которой говорится в блоге Рекрут, когда проводилась эта проверка и когда произошло соответствующее начисление. Также адвокаты просили предоставить соответствующие копии документов. Адвокатский запрос был направлен на имя директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут.

Однако Фонд решил вообще не отвечать на вопросы адвокатов.

"В ответе на адвокатский запрос ФГВФЛ отказал объективно незаконно. Формально выдвинул устаревшие требования к заверению копии адвокатского ордера, - указанные требования в связи с внедрением электронного документооборота уже давно устарели и не соответствуют положениям действующего на сегодня законодательства Украины", - отметил в комментарии УНН адвокат Владислав Доненко.

По его словам, в Фонде почему-то решили, что запрос адресован не в учреждение Фонда, а лично Рекрут.

"Фонд также формально не признал себя надлежащим адресатом адвокатского запроса, в реквизитах которого было детализировано, что он направляется не просто на ФГВФЛ, а именно - на ФГВФЛ в связи с выполнением должностных (служебных) обязанностей его директором-распорядителем - Рекрут Светланой. В ответе на адвокатский запрос Фонд констатировал, что не будет отвечать на адвокатский запрос, адресованный не ему как учреждению, а его директору-распорядителю, - отделив тем самым себя как государственную институцию от своего должностного лица. Эта юридическая казуистика не просто является проявлением чрезмерного формализма, не просто может быть квалифицирована как препятствование адвокатской деятельности, - она, прежде всего, не соответствует действующему законодательству Украины", - добавил Доненко.

Кроме того, ФГВФЛ в ответе на адвокатский запрос отметил, что процесс ликвидации не лишает банк статуса юридического лица, наделенного соответствующей компетенцией и полномочиями, в частности о предоставлении информации и документов, касающихся деятельности банка. И при этом, там же отметили, о том, что запрашиваемая адвокатами информация почему-то имеет ограниченный доступ.

"Учитывая вышеизложенное, предлагаем Вам, с учетом положений законодательства о раскрытии информации доступ к которой на законных основаниях ограничивается, обращаться в АО "АКБ "КОНКОРД", - говорится в ответе ФГВФЛ, который есть в распоряжении УНН.

Однако адвокат Доненко считает, что Фонд не имел никаких законных оснований отказывать в ответе на адвокатский запрос.

"Согласно требованиям закона, ФГВФЛ не имел никаких оснований отказывать в ответе на адвокатский запрос о подтверждении информации, представленной в статье в СМИ, автором которой четко определено не просто физическое лицо Рекрут Светлану, а именно директора-распорядителя ФГВФЛ", - подчеркнул он.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.