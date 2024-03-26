США ввели новые санкции против связанных рф финтех-компаний из-за криптоопераций для обхода санкций

США ввели новый пакет санкций против 13 финтех-компаний и двух физических лиц, связанных с россией, за вероятную разработку или предложение услуг виртуальных активов, которые использовались для обхода запретов, со ссылкой на данные Минфина США сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжить финансирование войны против Украины", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Министерство финансов США "продолжит разоблачать и нарушать компании, которые стремятся помочь российским финансовым учреждениям, попавшим под санкции, воссоединиться с глобальной финансовой системой", указал Нельсон.

Санкции ввело Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

"В перечень компаний, включенных в санкционный список, входят московские финтех-компании B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, "Веб3 Технологии" и "Веб3 Интегратор", а также кипрская Tokentrust, которая также является мажоритарным владельцем Atomaiz", - пишет издание.

В списке также оказались, как указано, "Игорь Вениаминович Кайгородов, мажоритарный владелец компаний "Веб3 Технологии" и "Веб3 Интегратор", и Тимур Евгеньевич Буканов, владелец "ТОЭП".

Дополнение

Криптовалюты, которые предлагают альтернативные средства трансграничных платежей, потенциально сохраняющие конфиденциальность, стали жизненно важным финансовым инструментом для россиян после вторжения страны в Украину в феврале 2022 года, отмечает издание. Как указано, приложения, способствующие криптовалютной торговле, использовались связанными с россией субъектами для обхода санкций.

Согласно отчету, опубликованному в прошлом году аналитической фирмой TRM Labs, до начала войны на биржи, связанные с россией и Украиной, приходилось более половины всех международных объемов незаконных криптофондов.

В 2022 году, когда разразилась война в Украине, доля криптовалютной активности, связанной с незаконными операциями, выросла впервые с 2019 года, согласно отчету Chainalysis в прошлом году, удвоившись до 0,24% с 0,12% в 2021 году.