"Роби своє": ветеран ВСУ восстанавливает разрушенные врагом города и села

Победитель конкурса бизнес-идей "Роби своє" Александр Мозговой занялся изготовлением арболитовых блоков, передает УНН со ссылкой на благотворительный фонд "МХП-Громаді".

Детали

В начале полномасштабной войны Александр сменил должность старосты 5 сел Кагарлицкой громады на командование взводом и группой быстрого реагирования на Херсонском и Донецком направлениях.

После тяжелого ранения под Новопавловкой Александр проходил лечение в госпитале. Тогда же узнал о конкурсе "Роби своє" и решился на собственное дело. Сейчас он занимается изготовлением арболитовых блоков. Этот экологический и прочный строительный материал служит для восстановления разрушенных врагом городов и сел.

"МХП-Громаді" помогает украинским героям возвращаться к гражданской жизни. Там напомнили, что действует комплексная программа поддержки защитников и их семей "МХП Поруч". И поддержка бизнеса ветеранов в рамках "Роби своє" - ее часть.

Также отметим, что неделю назад "МХП-Громаді" объявил о старте нового сезона конкурса бизнес-идей "Роби своє". В этом году в фонде особенно ждут заявки от ветеранов и семей защитников, которые стремятся начать или развивать собственное дело.

Продать проект можно по ссылке: https://doyourbusiness.com.ua

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.