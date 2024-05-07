Цена биткоина снижается на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  97672 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  96685 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  146887 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  107208 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119106 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119889 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120466 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228781 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211920 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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6 мая 2024, 10:55  •  164932 просмотра
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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  275487 просмотра
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  432969 просмотра

Цена биткоина снижается на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств

Цена биткоина немного снизилась на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств из криптоинвестиционных продуктов, что свидетельствует о негативном отношении к криптовалютам.

Экономика •   •  5299 просмотра
Цена биткоина снижается на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств

Шмыгаль обсудил военные потребности Украины с болгарским коллегой Главчевым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу со своим болгарским коллегой Димитаром Главчевым, во время которой обсудил военные потребности Украины и поддержку Болгарией интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Война •   •  8283 просмотра
Шмыгаль обсудил военные потребности Украины с болгарским коллегой Главчевым

В Татарстане спустили на воду еще два корабля для черноморского флота рф - росСМИ

По случаю инаугурации Владимира Путина россия спустила на воду малый ракетный корабль проекта 22800 "Тайфун" и сторожевой корабль проекта 22160 "Виктор Великий" для Черноморского флота.

Война •   •  8540 просмотра
В Татарстане спустили на воду еще два корабля для черноморского флота рф - росСМИ

Винить путина и русских: в Кропивницком женщина выпала из колеса обозрения, у нее нашли предсмертную записку

56-летняя местная жительница разбилась насмерть с колеса обозрения в дендропарке Кропивницкого, оставив предсмертную записку, в которой обвиняла путина и россиян после того, как потеряла близкого человека в войне с россией.

Криминал и ЧП •   •  8425 просмотра
Винить путина и русских: в Кропивницком женщина выпала из колеса обозрения, у нее нашли предсмертную записку

Wayve привлекает более 1 миллиарда долларов, чтобы предложить свою технологию автономного вождения, подобную Tesla

Британский стартап Wayve привлек более 1 миллиарда долларов во главе с SoftBank на разработку самообучающейся технологии автономного вождения, что стало крупнейшим финансированием ИИ в Великобритании на сегодняшний день.

Новости Мира •   •  8745 просмотра
Wayve привлекает более 1 миллиарда долларов, чтобы предложить свою технологию автономного вождения, подобную Tesla

Киберспециалисты ГУР вывели из строя онлайн-сервисы рф компании 1С - источники

Украинские спецслужбы путем кибератаки вывели из строя российские онлайн-сервисы компании "1С", специализирующейся на программном обеспечении для бизнес-баз данных.

Война •   •  9545 просмотра
Киберспециалисты ГУР вывели из строя онлайн-сервисы рф компании 1С - источники

Валютная либерализация будет стоить Украине около 5-5,5 млрд долларов - Пышный

Национальный банк Украины ожидает, что валютная либерализация будет стоить Украине около 5-5,5 миллиардов долларов, но считает ее продуктивной инвестицией для содействия потокам капитала и экономическому восстановлению.

Экономика •   •  10915 просмотра
Валютная либерализация будет стоить Украине около 5-5,5 млрд долларов - Пышный

Войска рф ударили по Днепропетровщине дроном: среди пострадавших ребенок

Вечером 7 мая россияне в очередной раз за сутки ударили по Днепропетровщине дроном-камикадзе. В результате атаки пострадал 56-летний мужчина, также известно о травмированной 6-летней девочке.

Война •   •  9401 просмотра
Войска рф ударили по Днепропетровщине дроном: среди пострадавших ребенок

Apple представила новые версии iPad Air и iPad Pro: в чем их особенность и какая цена

Apple представила новые планшеты iPad Air с чипом M2 размером 11 и 13 дюймов по цене 599 долларов, а также iPad Pro с чипом M4 и OLED-дисплеем Ultra Retina XDR размером 11 и 13 дюймов по цене 999 долларов.

Новости Мира •   •  8575 просмотра
Apple представила новые версии iPad Air и iPad Pro: в чем их особенность и какая цена

Пышный назвал условия, при которых НБУ и в дальнейшем будет смягчать валютные ограничения

НБУ ожидает, что бизнес будет ответственно использовать возможности валютной либерализации, возвращая экспортную выручку в Украину, а не сохраняя ее за рубежом.

Экономика •   •  10250 просмотра
Пышный назвал условия, при которых НБУ и в дальнейшем будет смягчать валютные ограничения