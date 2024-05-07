Цена биткоина снижается на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств

Цена биткойнов незначительно снизилась во вторник, поскольку отношение к криптовалютам не показало никаких признаков улучшения на фоне проблем с регулированием, а также поскольку отток инвестиций из инвестиционных продуктов, в частности биржевых фондов, продолжался, передает УНН со ссылкой на www.investing.com.

Детали

Крупнейшая в мире криптовалюта упала на 0,2% за последние 24 часа, составив 63 579,4 доллара к 08:30 по восточному времени (12:30 по Гринвичу).

Настроения в отношении криптовалютных рынков на этой неделе были подорваны отчетом, показывающим, что менее 10% от общего числа транзакций со стейблкоинами, которые являются ключевым средством совершения криптовалютных транзакций, были органическими или совершались реальными пользователями.

В отчете поднимаются вопросы о том, насколько на самом деле существует розничный спрос на криптовалюту, учитывая, что операторы стейблкоинов, в частности Tether, добились последовательного увеличения рыночного капитала.

Кроме того, торговое приложение Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) заявило, что оно столкнулось с потенциальными регулятивными действиями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении криптовалютных токенов, торгуемых на его платформе. Также было замечено, что SEC откладывает принятие ключевого решения по ETF.

Негативные факторы возникли на фоне устойчивого оттока инвестиций из криптоинвестиционных продуктов, что указывает на то, что отношение к этой сфере остается в основном негативным.

Отток биткойн-ETF продолжается третью неделю подряд

Данные управляющего цифровыми активами CoinShares показали в понедельник, что инвестиционные криптопродукты третью неделю подряд демонстрируют устойчивый отток капитала.

Общий отток составил 435 миллионов долларов, при этом из продуктов Биткойн отток составил 423 миллиона долларов.

Оттоки из биткойн-ETF компании Grayscale по-прежнему составляли большую часть общего оттока. Но приток капитала в другие биткойн-ETF также существенно замедлился.

Ослабление потоков произошло на фоне отсутствия непосредственных сигналов для рынков криптовалют после того, как событие сокращения биткойна вдвое прошло без особой помпы. Токен также в значительной степени находился в диапазоне после роста до рекордных максимумов в марте.

Среди основных альткойнов Ethereum упал на 3,4% до $3069,52 после того, как SEC отложила решение об утверждении спотовых ETF, отслеживающих альткойн на рынках США.

Ожидается, что регулятор примет решение только к началу июля. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также проводит расследование относительно того, является ли Ethereum ценной бумагой, и, как ожидается, отклонит заявки на спотовый ETF Ethereum.

Движение по другим альткоинам было неоднозначным, поскольку спекуляции по поводу снижения процентных ставок в США продолжали оставаться в силе.

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Revoult запускает криптовалютную биржу для профессиональных трейдеров

Лондонский цифровой банк Revoult запустил свою криптовалютную биржу Revolut X, специально ориентированную на профессиональных трейдеров криптовалют.

Revolut, которая уже много лет обеспечивает покупку и продажу криптовалюты в своем приложении, объявила в феврале о своих планах запустить специальную биржевую платформу.

Revolut X стремится привлечь трейдеров, предлагая более низкие комиссии по сравнению с торговлей в приложении Revolut.

Согласно объявлению во вторник, биржа не будет взимать комиссию с мейкера и только 0,09% с тейкера.

В то время как некоторые банки предлагают своим клиентам торговлю криптовалютой различными способами, Revolut является одним из первых, кто создал специальную криптовалютную биржу исключительно для этой цели.