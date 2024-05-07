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Ціна біткоїна знижується на тлі побоювань регуляторів і тривалого відтоку коштів

Ціна біткоїна знижується на тлі побоювань регуляторів і тривалого відтоку коштів

Київ • УНН

 • 101502 перегляди

Ціна біткоїна трохи знизилася на тлі побоювань регуляторів і тривалого відтоку коштів із криптоінвестиційних продуктів, що свідчить про негативне ставлення до криптовалют.

Ціна біткойнів незначно знизилася у вівторок, оскільки ставлення до криптовалют не показало жодних ознак поліпшення на тлі проблем із регулюванням, а також оскільки відтік інвестицій з інвестиційних продуктів, зокрема біржових фондів, тривав, передає УНН із посиланням на www.investing.com.

Деталі

Найбільша у світі криптовалюта впала на 0,2% за останні 24 години, склавши 63 579,4 долара до 08:30 за східним часом (12:30 за Гринвічем).

Настрої щодо криптовалютних ринків цього тижня було підірвано звітом, який свідчить, що менш ніж 10% від загальної кількості транзакцій зі стейблкоїнами, які є ключовим засобом здійснення криптовалютних транзакцій, були органічними або здійснювалися реальними користувачами.

У звіті порушуються питання про те, наскільки насправді існує роздрібний попит на криптовалюту, враховуючи, що оператори стейблкоїнів, зокрема Tether, домоглися послідовного збільшення ринкового капіталу.

Крім того, торговий додаток Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) заявив, що він зіткнувся з потенційними регулятивними діями з боку Комісії з цінних паперів і бірж щодо криптовалютних токенів, що торгуються на його платформі. Також було помічено, що SEC відкладає ухвалення ключового рішення щодо ETF.

Негативні чинники виникли на тлі стійкого відтоку інвестицій із криптоінвестиційних продуктів, що вказує на те, що ставлення до цієї сфери залишається здебільшого негативним.

Відтік біткойн-ETF триває третій тиждень поспіль

Дані керуючого цифровими активами CoinShares показали в понеділок, що інвестиційні криптопродукти третій тиждень поспіль демонструють стійкий відтік капіталу.

Загальний відтік становив 435 мільйонів доларів, при цьому з продуктів Біткойн відтік становив 423 мільйони доларів.

Відтоки з біткойн-ETF компанії Grayscale, як і раніше, становили більшу частину загального відтоку. Але приплив капіталу в інші біткойн-ETF також істотно сповільнився.

Ослаблення потоків відбулося на тлі відсутності безпосередніх сигналів для ринків криптовалют після того, як подія скорочення біткойна вдвічі пройшла без особливої помпи. Токен також значною мірою перебував у діапазоні після зростання до рекордних максимумів у березні.

Серед основних альткойнів Ethereum впав на 3,4% до $3069,52 після того, як SEC відклала рішення про затвердження спотових ETF, які відстежують альткойн на ринках США.

Очікується, що регулятор ухвалить рішення тільки до початку липня. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також проводить розслідування щодо того, чи є Ethereum цінним папером, і, як очікується, відхилить заявки на спотовий ETF Ethereum.

Рух за іншими альткоїнами був неоднозначним, оскільки спекуляції з приводу зниження процентних ставок у США продовжували залишатися в силі.

XRP виріс на 0,3%, а Solana - на 3,8%

Revoult запускає криптовалютну біржу для професійних трейдерів

Лондонський цифровий банк Revoult запустив свою криптовалютну біржу Revolut X, спеціально орієнтовану на професійних трейдерів криптовалют.

Revolut, яка вже багато років забезпечує купівлю і продаж криптовалюти у своєму додатку, оголосила в лютому про свої плани запустити спеціальну біржову платформу.

Revolut X прагне залучити трейдерів, пропонуючи нижчі комісії порівняно з торгівлею в додатку Revolut.

Згідно з оголошенням у вівторок, біржа не стягуватиме комісію з мейкера і тільки 0,09% з тейкера.

У той час як деякі банки пропонують своїм клієнтам торгівлю криптовалютою різними способами, Revolut є одним із перших, хто створив спеціальну криптовалютну біржу виключно для цієї мети.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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