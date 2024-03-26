В оккупированный Джанкой прибыла новая партия российских военных и техника - "АТЭШ"

Украинские партизаны зафиксировали прибытие новых военнослужащих РФ в Джанкой временно оккупированного Крыма. Вероятно, они прибыли из республики коми и Якутии. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Партизаны зафиксировали прибытие новых военнослужащих россии в Джанкое. Некоторые бойцы имеют восточные черты лица. Предположительно прибыли с дальнего востока, республики коми и Якутии. Вся военная техника обозначена белыми треугольниками.

Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов для переброски личного состава и техники на Херсонское направление. Но наши агенты продолжают свою работу, в результате чего мы видим ряд успешных прилетов по их базам, - говорится в сообщении.

Напомним

россияне активно перевозят склады полевой артиллерии во временно оккупированном Крыму в связи с успешными атаками Вооруженных сил Украины на Севастополь и Гвардейское.