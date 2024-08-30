ФГИУ объявил первые аукционы на аренду государственных земель

Фонд государственного имущества Украины запускает масштабный проект передачи в аренду государственных сельскохозяйственных земель на открытых торгах в системе «Прозорро.Продажи». Об этом пишет УНН со ссылкой на ФГИУ.

Детали

До конца года ФГИУ планирует выставить на электронные торги около 100 тысяч гектаров государственных сельскохозяйственных земель в 20 областях Украины.

Сейчас речь идет только о земельных участках в Винницкой области общей площадью 1075 гектаров. по состоянию на 30 августа уже объявлено 30 аукционов.

В Фонде объясняют, что этот проект предоставляет аграриям доступ к государственным землям на прозрачных и конкурентных началах через онлайн-аукционы.

Это открывает равные возможности для всех аграриев: от крупных агро-корпораций до малых фермеров, которые стремятся расширить свой бизнес. А также для начинающих и переселенцев, которые хотят начать агробизнес. Площадь земельных участков варьируется от 1 га до 4 тыс. га. Каждый земельный участок выставляется на онлайн-аукцион отдельным лотом, что позволяет арендовать как большие площади, так и малые. Стартовая стоимость на аукционе составляет 12% от нормативно-денежной оценки земли - объяснили в Фонде госимущества.

Введение прозрачной системы аренды государственных земель через электронные аукционы является важным шагом в модернизации земельных отношений. Это обеспечит справедливую конкуренцию среди аграриев, будет способствовать привлечению инвестиций в аграрный сектор и развитию сельских территорий.

Для участия в аукционе аграриям необходимо выбрать лот, зарегистрироваться на электронной площадке, оплатить взносы и принять участие в торгах. Победитель получит право аренды на срок до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних, оплатив субарендную плату на год вперед.

Внедрение Земельного банка - результат совместной работы Фонда государственного имущества с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством юстиции Украины. Для реализации проекта ФГИУ создано ООО «Государственный земельный банк» - первый государственный оператор земель сельскохозяйственного назначения, который на 100% принадлежит государству - резюмировали в ФГИУ.

Отмечается, что следующие области, где станут доступны земельные участки, - это Хмельницкая, Кировоградская, Киевская и Запорожская.

Дополнение

Председатель ФГИУ Виталий Ковальни отметил, что реализация проекта не только позволит эффективно использовать государственные земли и поддержать агропроизводителей, но и наполнит бюджеты разных уровней.

На первом этапе ожидаем поступлений в размере до 1 млрд грн, а при консолидации и привлечении в оборот всех государственных сельскохозяйственных земель, общая площадь которых достигает около 800 тысяч гектаров, эта сумма может вырасти до 8+ млрд грн - уверен Коваль.

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