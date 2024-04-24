Парламент поддержал продление срока оформления права собственности на земельные паи
Киев • УНН
Верховная Рада приняла за основу законопроект о продлении срока регистрации невостребованных земельных паев с 2025 до 2028 года в связи с продолжающейся войной и оккупацией в Украине.
В Верховной Раде приняли за основу законопроект №11150, предусматривающий продление срока оформления права собственности на земельные паи, пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
№11150 - защита интересов владельцев земельных паев - за основу (228)
Контекст
По нынешнему законодательству, владельцы невостребованных земельных долей (паев) или их наследники, кто не успел оформить право собственности на земельный пай, должен это сделать до 1 января 2025 года. Люди, которые этого не сделают, будут считаться отказавшимися от получения земельного участка. Бесхозные земли передадут в коммунальную собственность территориальной громады, где они расположены.
Что предлагают в Раде
Проектом закона предлагают продлить с 2025 года до 2028 года срок оформления невостребованных (нераспределенных) земельных участков, осуществление распределения земельных участков между собственниками земельных долей (паев) и их наследниками земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков.
Инициаторы законопроекта объясняют, что в условиях войны, которая продолжается в Украине, оккупация значительных территорий государства, выезд большой части населения Украины за границу являются объективными обстоятельствами, которые делают невозможным соблюдение владельцами земельных долей (паев) предусмотренных сейчас сроков. Поэтому целесообразным является их продление.
Дополнение
По данным заместителя министра агрополитики Дениса Башлыка, общая площадь невостребованных паев оценивается в 400 тыс. га. Количество граждан, которые не оформили земельные паи должным образом, оценивается примерно в 65 тысяч.
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