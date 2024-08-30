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ФДМУ оголосив перші аукціони на оренду державних земель

ФДМУ оголосив перші аукціони на оренду державних земель

Київ • УНН

 • 19265 перегляди

ФДМУ планує виставити на електронні торги 100 тис. га держземель у 20 областях України до кінця року. Проєкт надає аграріям доступ до земель на прозорих умовах через онлайн-аукціони.

Фонд державного майна України запускає масштабний проєкт передачі в оренду державних сільськогосподарських земель на відкритих торгах у системі "Прозорро.Продажі". Про це пише УНН з посиланням на ФДМУ.

Деталі

До кінця року ФДМУ планує виставити на електронні торги близько 100 тисяч гектарів державних сільськогосподарських земель у 20 областях України.

Нарізі йдеться лише про земельні ділянки у Вінницькій області загальною площею 1075 гектарів. станом на 30 серпня вже оголошено 30 аукціонів.

У Фонді пояснюють, що цей проєкт надає аграріям доступ до державних земель на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони.

Це відкриває рівні можливості для всіх аграріїв: від великих агро-корпорацій до малих фермерів, які прагнуть розширити свій бізнес. А також для початківців та переселенців, які хочуть розпочати агробізнес. Площа земельних ділянок варіюється від 1 га до 4 тис. га. Кожна земельна ділянка виставляється на онлайн-аукціон окремим лотом, що дозволяє орендувати як великі площі, так і малі. Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі

- пояснили в Фонді держмайна. 

Запровадження прозорої системи оренди державних земель через електронні аукціони є важливим кроком у модернізації земельних відносин. Це забезпечить справедливу конкуренцію серед аграріїв, сприятиме залученню інвестицій в аграрний сектор та розвитку сільських територій.

Для участі в аукціоні аграріям необхідно обрати лот, зареєструватися на електронному майданчику, сплатити внески та взяти участь у торгах. Переможець отримає право оренди на строк до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років для багаторічних, сплативши суборендну плату на рік вперед.

Впровадження Земельного банку – результат спільної роботи Фонду державного майна з Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством юстиції України. Для реалізації проєкту ФДМУ створено ТОВ "Державний земельний банк" – перший державний оператор земель сільськогосподарського призначення, що на 100% належить державі 

- резюмували у ФДМУ.

Зазначається, що наступні області, де стануть доступні земельні ділянки, – це Хмельницька, Кіровоградська, Київська та Запорізька.

Доповнення

Голова ФДМУ Віталій Ковальні наголосив, що реалізація проєкту не лише дозволить ефективно використовувати державні землі та підтримати агровиробників, а й наповнить бюджети різних рівнів.

На першому етапі очікуємо надходжень у розмірі до 1 млрд грн, а при консолідації та залученні в обіг усіх державних сільськогосподарських земель, загальна площа яких сягає близько 800 тисяч гектарів, ця сума може зрости до 8+ млрд грн

- впевнений Коваль.

Парламент підтримав продовження строку оформлення права власності на земельні паї24.04.24, 15:13 • 33614 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаАгроновини

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