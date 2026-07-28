Ferrexpo приостанавливает экспорт по Черному морю из-за атак РФ

Компания Ferrexpo приостанавливает экспорт по Черному морю из-за российских атак. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на Лондонской фондовой бирже, передает УНН.

Компания Ferrexpo plc предоставляет следующую обновленную информацию о недавних событиях, в результате которых, к сожалению, погиб член экипажа судна, перевозившего продукцию группы. Инцидент также повлиял на логистические операции Группы и, как следствие, на текущую ликвидность группы. Группа выражает самые глубокие соболезнования семье погибшего члена экипажа в результате неспровоцированного нападения на гражданское судно - говорится в сообщении.

Сообщается, что после оптимизации группой ассортимента продукции в направлении продаж, компания производит "DR-grade pellets" и экспортирует продукт для удовлетворения спроса клиентов в регионе Ближнего Востока.

Компания с сожалением сообщает, что судно, загруженное ее запасами FDP, во время плавания в украинских водах Черного моря подверглось удару и было повреждено российскими дронами. Как стало известно, судно в настоящее время остается на плаву, однако состояние груза и целостность конструкции судна остаются неизвестными. Экипаж был эвакуирован с судна, однако, к сожалению, один член экипажа погиб. Компания понимает, что в настоящее время предпринимаются усилия для возможного спасения судна, однако такая операция остается сложной в нынешних условиях - добавили в компании.

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Отмечается, что в настоящее время компания имеет приблизительно 189 000 тонн окатышей, предназначенных для отгрузки (включая 55 000 тонн FDP, загруженных на пострадавшее судно, и приблизительно 90 000 тонн FDP на складах). Стоимость производства и доставки этих запасов составляет приблизительно 20 млн долларов США.

В связи с продолжающимися атаками дронов и ракет в порту и его окрестностях, а также на загруженные суда, выходящие из украинских портов, группа не ожидает, что сможет загружать дополнительные суда через этот экспортный маршрут в ближайшем будущем, учитывая, что судовладельцы заранее сообщили об отмене своих договоров фрахтования судов - отметили в компании.

Дополнение

Группа Ferrexpo владеет в Украине Полтавским и Еристовским горно-обогатительными комбинатами (ГОК), которые добывают железную руду и перерабатывают ее в железорудные окатыши.

Это сырье используется для выплавки стали по технологии бескоксового производства, которая оказывает меньшее воздействие на экологию. С 2007 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. Крупнейшим акционером Ferrexpo является Константин Жеваго.

В июне САП направило в суд обвинительный акт в отношении владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Его обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды бывшему председателю и судьям Верховного Суда.

Также в мае Национальное агентство по розыску и менеджменту активов продолжает работу по оценке арестованных активов и отбору управляющих. В частности, АРМА объявило конкурс на управление недвижимостью, принадлежавшей подсанкционному олигарху Константину Жеваго.

В марте в Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, вручено уведомление о подозрении экс-народному депутату и владельцу банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго.

Напомним

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