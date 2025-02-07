Фейковый "приказ" о мобилизации в Одессе: новая выдумка пропагандистов рф

россияне снова разгоняют ложь - на этот раз о "приказе" об усилении мобилизации в Одессе. В соцсетях распространяется поддельный документ, якобы подписанный Нацполицией области. В нем говорится об "активном поиске" мужчин, подлежащих мобилизации, а также женщин с военным образованием. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.



Фейкоробы добавили, что полиция якобы будет вылавливать мобилизационщиков в клубах, барах, спортзалах и даже в ТРЦ.

Для усиления эффекта вброса авторы добавили еще одну страшилку - о мобильных группах, которые будут патрулировать по городу, и "разрешение" применять оружие и слезоточивый газ "в случае сопротивления, - говорится в сообщении.

В Нацполиции официально заявили, что такого приказа не существует.

Более того, под номером этого "документа" на самом деле зарегистрирован совсем другой - об увольнении бывшей работницы еще в октябре 2024 года.

Стилистические ошибки, кривой формат и полный абсурд в содержании - классические признаки очередной попытки дискредитации мобилизации в Украине. Подобные фейки распространяются в рамках информационной кампании по дискредитации мобилизационного процесса в Украине, - подытожили в полиции.

Напомним

Центр противодействия дезинформации 30 января сообщал, что в Сети распространяются фейки о якобы мобилизации подростков-сирот на Сумщине.

