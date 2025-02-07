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Фейковый "приказ" о мобилизации в Одессе: новая выдумка пропагандистов рф

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В соцсетях распространяют поддельный документ об усилении мобилизации в Одессе с разрешением на применение оружия. Нацполиция подтвердила, что такого приказа не существует, а его номер принадлежит другому документу.

россияне снова разгоняют ложь - на этот раз о "приказе" об усилении мобилизации в Одессе. В соцсетях распространяется поддельный документ, якобы подписанный Нацполицией области. В нем говорится об "активном поиске" мужчин, подлежащих мобилизации, а также женщин с военным образованием. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

Фейкоробы добавили, что полиция якобы будет вылавливать мобилизационщиков в клубах, барах, спортзалах и даже в ТРЦ.

Для усиления эффекта вброса авторы добавили еще одну страшилку - о мобильных группах, которые будут патрулировать по городу, и "разрешение" применять оружие и слезоточивый газ "в случае сопротивления,

- говорится в сообщении.

В Нацполиции официально заявили, что такого приказа не существует.

Более того, под номером этого "документа" на самом деле зарегистрирован совсем другой - об увольнении бывшей работницы еще в октябре 2024 года.

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Стилистические ошибки, кривой формат и полный абсурд в содержании - классические признаки очередной попытки дискредитации мобилизации в Украине. Подобные фейки распространяются в рамках информационной кампании по дискредитации мобилизационного процесса в Украине,

- подытожили в полиции.

Напомним

Центр противодействия дезинформации 30 января сообщал, что в Сети распространяются фейки о якобы мобилизации подростков-сирот на Сумщине.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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