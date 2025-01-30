рф поширює фейки про мобілізацію підлітків-сиріт на Сумщині - ЦПД

Мережею ширяться фейки про начебто мобілізацію підлітків-сиріт на Сумщині. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

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Як повідомляється, мережею активно поширюється інформація про нібито "таємну мобілізацію" на території Сумської області 17-річних підлітків з дитячих будинків. Зокрема, йдеться про те, що дітей начебто силоміць звозять у тренувальні табори, аби потім, коли вони стануть повнолітніми, відправити їх одразу на фронт.

"Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності та є частиною масштабної дезінформаційної кампанії ворога для дискредитації мобілізації",—йдеться у повідомленні ЦПД.

Центр протидії дезінформації також нагадав, що згідно з чинним законодавством, мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років.

Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко зазначив, що громадяни до 25 років можуть вступити до лав ЗСУ лише добровільно, підписавши контракт.

Нагадаємо

росія поширює фейкове відео, де нібито українських військових везуть у кайданках на завдання. ЦПД спростував дезінформацію, виявивши на відео російських військових з 15-ї мотострілецької бригади.