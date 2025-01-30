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рф распространяет фейки о мобилизации подростков-сирот в Сумской области - ЦПД

рф распространяет фейки о мобилизации подростков-сирот в Сумской области - ЦПД

Киев  •  УНН

 • 7618 просмотра

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Центр противодействия дезинформации опроверг фейки о "тайной мобилизации" 17-летних сирот на Сумщине. По закону мобилизации подлежат только граждане 25-60 лет.

В сети распространяются фейки о якобы мобилизации подростков-сирот на Сумщине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, в сети активно распространяется информация о якобы "тайной мобилизации" на территории Сумской области 17-летних подростков из детских домов. В частности, речь идет о том, что детей якобы силой свозят в тренировочные лагеря, чтобы потом, когда они станут совершеннолетними, отправить их сразу на фронт.  

"Эта информация абсолютно не соответствует действительности и является частью масштабной дезинформационной кампании врага для дискредитации мобилизации", - говорится в сообщении ЦПД.

Центр противодействия дезинформации также напомнил, что согласно действующему законодательству, мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет.

Руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что граждане до 25 лет могут вступить в ряды ВСУ только добровольно, подписав контракт.

Напомним 

россия распространяет фейковое видео, где якобы украинских военных везут в наручниках на задание. ЦПД опроверг дезинформацию, обнаружив на видео российских военных из 15-й мотострелковой бригады.

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
sumyСумы

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