Пропагандисти поширюють фейкове відео, де буцімто військових ЗСУ везуть у кайданках на бойове завдання

Російські пропагандисти вигадали новий фейк про українських військових. Нібото бійців ЗСУ везуть на бойове завдання у кайданках. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), пише УНН.

Ворог поширює відео, на якому буцімто українських військових везуть у кайданках на бойове завдання, - йдеться у повідомленні.

Насправді, за даними ЦПД, на відео - російські військові з 15-ї гвардійської мотострілецької бригади, одягнені не у форму Сил оборони України, а говорять вони з виразним російським акцентом.

Вперше відео опублікував російський Telegram-канал, який висвітлює проблеми ЗC рф на фронті. Згодом його підхопили російські пропагандисти і створили фейк про те, як нібито порушують права українських військових, - додають в Центрі.

У ЦПД закликали, українців довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

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