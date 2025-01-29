Пропагандисти поширюють фейкове відео, де буцімто військових ЗСУ везуть у кайданках на бойове завдання
Київ • УНН
росія поширює фейкове відео, де нібито українських військових везуть у кайданках на завдання. ЦПД спростував дезінформацію, виявивши на відео російських військових з 15-ї мотострілецької бригади.
Російські пропагандисти вигадали новий фейк про українських військових. Нібото бійців ЗСУ везуть на бойове завдання у кайданках. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), пише УНН.
Ворог поширює відео, на якому буцімто українських військових везуть у кайданках на бойове завдання,
Насправді, за даними ЦПД, на відео - російські військові з 15-ї гвардійської мотострілецької бригади, одягнені не у форму Сил оборони України, а говорять вони з виразним російським акцентом.
Вперше відео опублікував російський Telegram-канал, який висвітлює проблеми ЗC рф на фронті. Згодом його підхопили російські пропагандисти і створили фейк про те, як нібито порушують права українських військових,
У ЦПД закликали, українців довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
У мережі поширюють фейк про листівки проти Зеленського у Польщі28.01.25, 16:16 • 26401 перегляд