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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пропагандисты распространяют фейковое видео, где якобы военных ВСУ везут в наручниках на боевое задание

Пропагандисты распространяют фейковое видео, где якобы военных ВСУ везут в наручниках на боевое задание

Киев  •  УНН

 • 900 просмотра

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Россия распространяет фейковое видео, где якобы украинских военных везут в наручниках на задание. ЦПД опроверг дезинформацию, обнаружив на видео российских военных из 15-й мотострелковой бригады.

Российские пропагандисты придумали новый фейк об украинских военных. Якобы бойцов ВСУ везут на боевое задание в наручниках. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), пишет УНН.

Враг распространяет видео, на котором якобы украинских военных везут в наручниках на боевое задание,

- говорится в сообщении.

На самом деле, по данным ЦПД, на видео - российские военные из 15-й гвардейской мотострелковой бригады, одетые не в форму Сил обороны Украины, а говорят они с выразительным русским акцентом.

Впервые видео опубликовал российский Telegram-канал, который освещает проблемы ВС РФ на фронте. Впоследствии его подхватили российские пропагандисты и создали фейк о том, как якобы нарушают права украинских военных,

- добавляют в Центре.
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В ЦПД призвали, украинцев доверять только верифицированным источникам информации.

В сети распространяют фейк о листовках против Зеленского в Польше28.01.25, 16:16 • 24374 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
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