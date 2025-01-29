Пропагандисты распространяют фейковое видео, где якобы военных ВСУ везут в наручниках на боевое задание
Киев • УНН
Россия распространяет фейковое видео, где якобы украинских военных везут в наручниках на задание. ЦПД опроверг дезинформацию, обнаружив на видео российских военных из 15-й мотострелковой бригады.
Российские пропагандисты придумали новый фейк об украинских военных. Якобы бойцов ВСУ везут на боевое задание в наручниках. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), пишет УНН.
Враг распространяет видео, на котором якобы украинских военных везут в наручниках на боевое задание,
На самом деле, по данным ЦПД, на видео - российские военные из 15-й гвардейской мотострелковой бригады, одетые не в форму Сил обороны Украины, а говорят они с выразительным русским акцентом.
Впервые видео опубликовал российский Telegram-канал, который освещает проблемы ВС РФ на фронте. Впоследствии его подхватили российские пропагандисты и создали фейк о том, как якобы нарушают права украинских военных,
В ЦПД призвали, украинцев доверять только верифицированным источникам информации.
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