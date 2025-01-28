В сети распространяют фейк о листовках против Зеленского в Польше
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации разоблачил фальшивые фото листовок с негативными высказываниями о Зеленском в Польше. Анализ показал, что изображения были созданы в графическом редакторе для разжигания вражды.
В сети распространяется ложная информация о появлении в Польше листовок с негативными высказываниями в отношении Президента Украины Владимира Зеленского. В качестве "доказательства" добавляются фотографии, которые якобы подтверждают это. Но это подделка. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детальный анализ изображений указывает на их подделку: все листовки приклеены абсолютно одинаково, что невозможно в реальных условиях,
ЦПД отмечает, что идентичный способ крепления листовок на изображениях свидетельствует об использовании графического редактора.
Также в Центре сообщают, что это фейковое сообщение распространяется сетью пропагандистских сайтов PRAVDA, о которой уже говорилось ранее.
По данным Центра, целью таких провокаций является разжигание вражды между украинским и польским народами, а также дискредитация Президента Украины на международной арене.
Напомним
Украинские мужчины в Польше начали получать фейковые "повестки" от мошенников.