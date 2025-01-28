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В сети распространяют фейк о листовках против Зеленского в Польше

В сети распространяют фейк о листовках против Зеленского в Польше

Киев  •  УНН

 • 3559 просмотра

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Центр противодействия дезинформации разоблачил фальшивые фото листовок с негативными высказываниями о Зеленском в Польше. Анализ показал, что изображения были созданы в графическом редакторе для разжигания вражды.

В сети распространяется ложная информация о появлении в Польше листовок с негативными высказываниями в отношении Президента Украины Владимира Зеленского. В качестве "доказательства" добавляются фотографии, которые якобы подтверждают это. Но это подделка. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детальный анализ изображений указывает на их подделку: все листовки приклеены абсолютно одинаково, что невозможно в реальных условиях,

говорится в сообщении.

ЦПД отмечает, что идентичный способ крепления листовок на изображениях свидетельствует об использовании графического редактора.

Также в Центре сообщают, что это фейковое сообщение распространяется сетью пропагандистских сайтов PRAVDA, о которой уже говорилось ранее.

По данным Центра, целью таких провокаций является разжигание вражды между украинским и польским народами, а также дискредитация Президента Украины на международной арене.

Напомним

Украинские мужчины в Польше начали получать фейковые "повестки" от мошенников.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Обществополитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша

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