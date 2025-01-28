У мережі поширюють фейк про листівки проти Зеленського у Польщі

У мережі поширюється неправдива інформація про появу у Польщі листівок із негативними висловлюваннями щодо Президента України Володимира Зеленського. Як "доказ" додаються світлини, які нібито підтверджують це. Але це підробка. Про це пише Центр протидії дезінформації, передає УНН.



Детальний аналіз зображень вказує на їхню підробку: всі листівки приклеєні абсолютно однаково, що неможливо в реальних умовах, йдеться у повідомленні.

ЦПД зазначає, що ідентичний спосіб кріплення листівок на зображеннях свідчить про використання графічного редактора.

Також у Центрі повідомляють, що це фейкове повідомлення поширюється мережею пропагандистських сайтів PRAVDA, про яку вже йшлося раніше.

За даними Центру, метою таких провокацій є розпалювання ворожнечі між українським і польським народами, а також дискредитація Президента України на міжнародній арені.

Нагадаємо

Українські чоловіки в Польщі почали отримувати фейкові "повістки" від шахраїв.

