Фейковий "наказ" про мобілізацію в Одесі: нова вигадка пропагандистів рф

росіяни знову розганяють брехню — цього разу про "наказ" щодо посилення мобілізації в Одесі. У соцмережах шириться підроблений документ, нібито підписаний Нацполіцією області. У ньому йдеться про "активний пошук" чоловіків, які підлягають мобілізації, а також жінок із військовою освітою. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає УНН.



Фейкороби додали, що поліція нібито буде виловлювати мобілізаційників у клубах, барах, спортзалах і навіть у ТРЦ.

Для посилення ефекту вкиду автори додали ще одну страшилку – про мобільні групи, які патрулюватимуть містом, та "дозвіл" застосовувати зброю і сльозогінний газ "у разі опору,