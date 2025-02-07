Фейковий "наказ" про мобілізацію в Одесі: нова вигадка пропагандистів рф
Київ • УНН
В соцмережах поширюють підроблений документ про посилення мобілізації в Одесі з дозволом на застосування зброї. Нацполіція підтвердила, що такого наказу не існує, а його номер належить іншому документу.
росіяни знову розганяють брехню — цього разу про "наказ" щодо посилення мобілізації в Одесі. У соцмережах шириться підроблений документ, нібито підписаний Нацполіцією області. У ньому йдеться про "активний пошук" чоловіків, які підлягають мобілізації, а також жінок із військовою освітою. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає УНН.
Фейкороби додали, що поліція нібито буде виловлювати мобілізаційників у клубах, барах, спортзалах і навіть у ТРЦ.
Для посилення ефекту вкиду автори додали ще одну страшилку – про мобільні групи, які патрулюватимуть містом, та "дозвіл" застосовувати зброю і сльозогінний газ "у разі опору,
У Нацполіції офіційно заявили, що такого наказу не існує.
Ба більше, під номером цього "документа" насправді зареєстрований зовсім інший — про звільнення колишньої працівниці ще у жовтні 2024 року.
Стилістичні помилки, кривий формат і повний абсурд у змісті — класичні ознаки чергової спроби дискредитації мобілізації в Україні. Подібні фейки поширюються в рамках інформаційної кампанії щодо дискредитації мобілізаційного процесу в Україні,
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації 30 січня повідомляв, що Мережею ширяться фейки про начебто мобілізацію підлітків-сиріт на Сумщині.