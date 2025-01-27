Фейковые письма от Газсети: мошенники пытаются похитить персональные данные
Киев • УНН
ООО «Газораспределительные сети Украины» предупреждает о фишинговых письмах с требованиями подписать договоры и оплатить счета. Компания напоминает, что официальными являются только адреса с доменом @grmu.com.ua.
Мошенники рассылают фейковые письма от имени ООО «Газораспределительные сети Украины» с требованиями подписать договоры или оплатить счета. В компании заявили, что эти сообщения поддельные и содержат опасные фишинговые ссылки.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
От имени «ГАЗМЕРЕЖИ» злоумышленники присылают письма на электронные почты клиентов с требованием подписать договор, оплатить счета за распределение природного газа и подписать акты выполненных работ, перейдя по ссылке
В ООО «Газораспределительные сети Украины» отметили, что эти сообщения являются фейковыми и содержат фишинговые ссылки, переходить по которым категорически запрещено. Это может привести к компрометации ваших персональных данных.
Если вы получили такое письмо, проверьте адрес электронной почты. Официальными являются только адреса с доменом @grmu.com.ua, в частности [email protected].
Все остальные варианты - подделка.
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