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Фейковые письма от Газсети: мошенники пытаются похитить персональные данные

Фейковые письма от Газсети: мошенники пытаются похитить персональные данные

Киев  •  УНН

 • 9971 просмотра

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ООО «Газораспределительные сети Украины» предупреждает о фишинговых письмах с требованиями подписать договоры и оплатить счета. Компания напоминает, что официальными являются только адреса с доменом @grmu.com.ua.

Мошенники рассылают фейковые письма от имени ООО «Газораспределительные сети Украины» с требованиями подписать договоры или оплатить счета. В компании заявили, что эти сообщения поддельные и содержат опасные фишинговые ссылки.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

От имени «ГАЗМЕРЕЖИ» злоумышленники присылают письма на электронные почты клиентов с требованием подписать договор, оплатить счета за распределение природного газа и подписать акты выполненных работ, перейдя по ссылке

- говорится в сообщении.

В ООО «Газораспределительные сети Украины» отметили, что эти сообщения являются фейковыми и содержат фишинговые ссылки, переходить по которым категорически запрещено. Это может привести к компрометации ваших персональных данных.

Если вы получили такое письмо, проверьте адрес электронной почты. Официальными являются только адреса с доменом @grmu.com.ua, в частности [email protected].

 Все остальные варианты - подделка.

Группа мошенников через фейковые аккаунты присвоила миллионные донаты для ВСУ19.01.25, 12:05 • 75789 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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