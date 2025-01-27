Фейкові листи від Газмережі: шахраї намагаються викрасти персональні дані
Київ • УНН
ТОВ "Газорозподільні мережі України" попереджає про фішингові листи з вимогами підписати договори та оплатити рахунки. Компанія нагадує, що офіційними є лише адреси з доменом @grmu.com.ua.
Шахраї розсилають фейкові листи від імені ТОВ "Газорозподільні мережі України" із вимогами підписати договори чи оплатити рахунки. У компанії заявили, що ці повідомлення підроблені та містять небезпечні фішингові посилання.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Від імені "ГАЗМЕРЕЖІ" зловмисники надсилають листи на електронні пошти клієнтів з вимогою підписати договір, оплатити рахунки за розподіл природного газу та підписати акти виконаних робіт, перейшовши за посиланням
У ТОВ "Газорозподільні мережі України" наголосили, що ці повідомлення є фейковими та містять фішингові посилання, переходити за якими категорично заборонено. Це може призвести до компрометації ваших персональних даних.
Якщо ви отримали такий лист, перевірте адресу електронної пошти. Офіційними є лише адреси з доменом @grmu.com.ua, зокрема [email protected].
Усі інші варіанти — підробка.
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