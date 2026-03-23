Фейковые чеки вместо настоящих - налоговики разоблачили схему в сети розничной торговли мясом
Киев • УНН
Крупная сеть торговли мясом выдавала покупателям имитированные чеки вместо фискальных. Налоговики обнаружили двойные принтеры и сокрытие доходов от РРО.
Налоговики фиксируют манипуляции с расчетными документами в сети розничной торговли мясом и мясной продукцией. На использовании схемы подмены настоящих чеков на их имитацию разоблачен один из крупных налогоплательщиков. Об этом сообщает Налоговая служба, пишет УНН.
В течение марта налоговики неоднократно осуществляли контрольные закупки в магазинах сети, чтобы проверить соблюдение требований законодательства. Во время таких операций покупателям выдавали документы, которые внешне выглядели как фискальные чеки, однако фактически не были зарегистрированы через регистраторы расчетных операций
Таким образом часть продаж проводилась "в тени" – без фиксации через РРО и без надлежащего налогообложения.
Нарушения подтвердились и во время фактических проверок. В каждой торговой точке налоговики обнаружили сразу по два устройства для печати чеков: одно использовалось для формирования официальных фискальных документов, другое – для создания имитированных с помощью специального программного обеспечения.
Сейчас проверки продолжаются. По их результатам к плательщику будут применены штрафные (финансовые) санкции, а собранные материалы передадут в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц.
Подобные манипуляции с фискальными чеками не только нарушают закон, но и создают неравные условия для добросовестного бизнеса и наносят ущерб бюджету
