Фейковые чеки вместо настоящих - налоговики разоблачили схему в сети розничной торговли мясом

$43.820.1450.680.17
ukenru
14:34 • 2726 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
13:02 • 14481 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
09:58 • 37370 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
09:48 • 30511 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 53557 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить
22 марта, 20:58 • 50061 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха Филарета
Эксклюзив
22 марта, 15:40 • 86052 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24 • 96693 просмотра
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01 • 165075 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожая
22 марта, 02:48 • 77412 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
46%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Андрей Шевченко
Александр Усик
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Египет
Турция
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Signal

Фейковые чеки вместо настоящих - налоговики разоблачили схему в сети розничной торговли мясом

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

Крупная сеть торговли мясом выдавала покупателям имитированные чеки вместо фискальных. Налоговики обнаружили двойные принтеры и сокрытие доходов от РРО.

Налоговики фиксируют манипуляции с расчетными документами в сети розничной торговли мясом и мясной продукцией. На использовании схемы подмены настоящих чеков на их имитацию разоблачен один из крупных налогоплательщиков. Об этом сообщает Налоговая служба, пишет УНН.

В течение марта налоговики неоднократно осуществляли контрольные закупки в магазинах сети, чтобы проверить соблюдение требований законодательства. Во время таких операций покупателям выдавали документы, которые внешне выглядели как фискальные чеки, однако фактически не были зарегистрированы через регистраторы расчетных операций

- говорится в сообщении.

Таким образом часть продаж проводилась "в тени" – без фиксации через РРО и без надлежащего налогообложения.

Нарушения подтвердились и во время фактических проверок. В каждой торговой точке налоговики обнаружили сразу по два устройства для печати чеков: одно использовалось для формирования официальных фискальных документов, другое – для создания имитированных с помощью специального программного обеспечения.

Сейчас проверки продолжаются. По их результатам к плательщику будут применены штрафные (финансовые) санкции, а собранные материалы передадут в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц.

Подобные манипуляции с фискальными чеками не только нарушают закон, но и создают неравные условия для добросовестного бизнеса и наносят ущерб бюджету

- говорится в сообщении.

Ольга Розгон

ЭкономикаКриминал и ЧП
Санкции
Государственный бюджет