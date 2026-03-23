Фейкові чеки замість справжніх - податківці викрили схему у мережі роздрібної торгівлі м’ясом

Податківці фіксують маніпуляції з розрахунковими документами у мережі роздрібної торгівлі м’ясом і м’ясною продукцією. На використанні схеми підміни справжніх чеків на їх імітацію викрито одного із великих платників податків. Про це повідомляє Податкова служба, пише УНН.

Упродовж березня податківці неодноразово здійснювали контрольні закупівлі у магазинах мережі, аби перевірити дотримання вимог законодавства. Під час таких операцій покупцям видавали документи, що зовні виглядали як фіскальні чеки, однак фактично не були зареєстровані через реєстратори розрахункових операцій - йдеться у повідомленні.

Таким чином частина продажів проводилася "у тіні" – без фіксації через РРО та без належного оподаткування.

Порушення підтвердилися і під час фактичних перевірок. У кожній торговій точці податківці виявили одразу по два пристрої для друку чеків: один використовувався для формування офіційних фіскальних документів, інший – для створення імітованих за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Наразі перевірки тривають. За їх результатами до платника будуть застосовані штрафні (фінансові) санкції, а зібрані матеріали передадуть до правоохоронних органів для надання правової оцінки діям посадових осіб.

Подібні маніпуляції з фіскальними чеками не лише порушують закон, а й створюють нерівні умови для доброчесного бізнесу та завдають збитків бюджету - йдеться в дописі.

