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Федоров рассказал о 5 новых услугах для ветеранов в "Дії"

Киев • УНН

 • 25093 просмотра

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил новые сервисы для ветеранов в "Дії". Среди них - цифровое удостоверение, компенсация на спорт, бесплатное обучение в ИТ и другие возможности.

Федоров рассказал о 5 новых услугах для ветеранов в "Дії"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров совместно с министром по делам ветеранов Наталией Калмыковой рассказали о результатах сервисов в "Дії". Уже запущен комплекс цифровых услуг для ветеранов. Об этом Федоров написал в Telegram, сообщает УНН.

Детали

В целом в "Дії" выдано более 416 тысяч удостоверений ветерана и 24,8 тысяч заявок на ветеранский спорт – это первые результаты услуг для ветеранов.

В настоящее время в "Дії" работают следующие услуги для ветеранов:

  • удостоверение - его можно использовать в любом месте и в любое время, даже если документ остался дома, получено более 416 тысяч заявок;
    • ветеранский спорт - каждый квартал ветераны получают 1 500 гривен на любые физические активности. Человек может потратить средства только на конкретную услугу. Получено 24,8 тысяч заявок;
      • шеринг удостоверения ветерана - в любой ситуации ветеран может подтвердить свой статус. Например, через “Киев Цифровой” ветеран делится документом в приложении и получает бесплатную парковку (более 14 тысяч человек);
        • возможности на “Дія.Бізнес” - бесплатные консультации, обучение, поиск идей и возможность получить до 2 млн на запуск собственного дела;
          • обучение в ИТ - совместно с Mate academy запущен проект, благодаря которому ветераны бесплатно получают знания в ИТ и изучают английский. 20 ветеранов нашли первую работу в ИТ.

            Параллельно запускаются услуги офлайн в ЦНАПах, чтобы у ветеранов была альтернатива. Сервисы максимально инклюзивные. Далее планируется запускать еще больше сервисов, сказал Федоров.

            Напоминаем

            В феврале в приложении "Дія" появились две новые услуги для получения статуса инвалидности в результате войны и статуса члена семьи погибшего защитника. Оформление документов доступно онлайн без дополнительных бюрократических процедур.

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            ОбществоТехнологии
            Михаил Федоров
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