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Федоров розповів про 5 нових послуг для ветеранів в "Дії"

Київ • УНН

 • 25101 перегляди

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив нові сервіси для ветеранів у "Дії". Серед них - цифрове посвідчення, компенсація на спорт, безкоштовне навчання в ІТ та інші можливості.

Федоров розповів про 5 нових послуг для ветеранів в "Дії"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спільно з міністром у справах ветеранів Наталією Калмиковою розповіли про результати сервісів у "Дії". Вже запущено комплекс цифрових послуг для ветеранів. Про це Федоров написав в Telegram, пише УНН.

Деталі

В цілому в "Дії" видано понад 416 тисяч посвідчень ветерана та 24,8 тисяч заяв про ветеранський спорт – це перші результати послуг для ветеранів.

Наразі в "Дії" працюють наступні послуги для ветеранів:

  • посвідчення - його можна використовувати будь-де й будь-коли, навіть якщо документ залишився вдома, отримано понад 416 тисяч заяв;
    • ветеранський спорт - кожного кварталу ветерани отримують 1 500 гривень на будь-які фізичні активності. Людина може витратити кошти лише на конкретну послугу. Отримано 24,8 тисяч заяв;
      • шеринг посвідчення ветерана - в будь-якій ситуації ветеран може підтвердити свій статус. Наприклад, через “Київ Цифровий” ветеран шерить документ у застосунку та отримує безоплатне паркування (понад 14 тисяч людей);
        • можливості на “Дія.Бізнес” - безоплатні консультації, навчання, пошук ідей і можливість отримати до 2 млн на запуск власної справи;
          • навчання в ІТ - спільно з Mate academy запущено проєкт, завдяки якому ветерани безоплатно здобувають знання в ІТ та вивчають англійську. 20 ветеранів знайшли першу роботу в ІТ.

            Паралельно запускаються послуги офлайн у ЦНАПах, щоб у ветеранів була альтернатива. Сервіси максимально інклюзивні. Далі планується запускати ще більше сервісів, сказав Федоров.

            Нагадаємо

            В лютому у застосунку "Дія" з'явилися дві нові послуги для отримання статусу інвалідності внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблого захисника. Оформлення документів доступне онлайн без додаткових бюрократичних процедур.

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            СуспільствоТехнології
            Михайло Федоров
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