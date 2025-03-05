Федоров розповів про 5 нових послуг для ветеранів в "Дії"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спільно з міністром у справах ветеранів Наталією Калмиковою розповіли про результати сервісів у "Дії". Вже запущено комплекс цифрових послуг для ветеранів. Про це Федоров написав в Telegram, пише УНН.

Деталі

В цілому в "Дії" видано понад 416 тисяч посвідчень ветерана та 24,8 тисяч заяв про ветеранський спорт – це перші результати послуг для ветеранів.

Наразі в "Дії" працюють наступні послуги для ветеранів:

посвідчення - його можна використовувати будь-де й будь-коли, навіть якщо документ залишився вдома, отримано понад 416 тисяч заяв;

ветеранський спорт - кожного кварталу ветерани отримують 1 500 гривень на будь-які фізичні активності. Людина може витратити кошти лише на конкретну послугу. Отримано 24,8 тисяч заяв;

шеринг посвідчення ветерана - в будь-якій ситуації ветеран може підтвердити свій статус. Наприклад, через “Київ Цифровий” ветеран шерить документ у застосунку та отримує безоплатне паркування (понад 14 тисяч людей);

можливості на “Дія.Бізнес” - безоплатні консультації, навчання, пошук ідей і можливість отримати до 2 млн на запуск власної справи;

навчання в ІТ - спільно з Mate academy запущено проєкт, завдяки якому ветерани безоплатно здобувають знання в ІТ та вивчають англійську. 20 ветеранів знайшли першу роботу в ІТ.

Паралельно запускаються послуги офлайн у ЦНАПах, щоб у ветеранів була альтернатива. Сервіси максимально інклюзивні. Далі планується запускати ще більше сервісів, сказав Федоров.

Нагадаємо

В лютому у застосунку "Дія" з'явилися дві нові послуги для отримання статусу інвалідності внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблого захисника. Оформлення документів доступне онлайн без додаткових бюрократичних процедур.