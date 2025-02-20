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У "Дії" запускають нові послуги для ветеранів та їхніх родин

У "Дії" запускають нові послуги для ветеранів та їхніх родин

Київ • УНН

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У застосунку "Дія" з'явилися дві нові послуги для отримання статусу інвалідності внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблого захисника. Оформлення документів тепер доступне онлайн без додаткових бюрократичних процедур.

У застосунку "Дія" з’явилися 2 нові послуги для ветеранів та їхніх родин. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, тепер у додатку можна отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого захисника. Послуги доступні ветеранам, які мають довідку про інвалідність, а також чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

"Щоб отримати статус, треба подати заяву за кілька кліків у "Дії". Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур, як було раніше. Послуги для захисників та їхніх родин мають бути максимально комфортними, і цифровізувати цей процес – головне завдання", - зазначив Федоров.

Нагадаємо

Застосунку "Дія" виповнилося 5 років. До наступної річниці платформа планує впровадити низку нових функцій, що зроблять взаємодію з державою ще зручнішою та доступнішою. Серед нововведень – інтеграція штучного інтелекту та розширення послуг для водіїв.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
mykhailo-fedorovМихайло Федоров
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