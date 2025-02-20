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В "Дія" запускают новые услуги для ветеранов и их семей

В "Дія" запускают новые услуги для ветеранов и их семей

Киев  •  УНН

 • 5885 просмотра

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В приложении «Дія» появились две новые услуги для получения статуса инвалидности вследствие войны и статуса члена семьи погибшего защитника. Оформление документов теперь доступно онлайн без дополнительных бюрократических процедур.

В приложении "Дія" появились 2 новые услуги для ветеранов и их семей. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, теперь в приложении можно получить статус человека с инвалидностью вследствие войны и статус члена семьи погибшего защитника. Услуги доступны ветеранам, которые имеют справку об инвалидности, а также мужьям, женам, родителям и детям погибших защитников с документами, подтверждающими участие в боевых действиях, смерть и родственные связи.

"Чтобы получить статус, надо подать заявление в несколько кликов в "Дія". Не надо собирать дополнительные документы, отстаивать часы в очередях и проходить все круги бюрократических процедур, как было раньше. Услуги для защитников и их семей должны быть максимально комфортными, и цифровизировать этот процесс - главная задача", - отметил Федоров.

Напомним

Приложению "Дія" исполнилось 5 лет. К следующей годовщине платформа планирует внедрить ряд новых функций, которые сделают взаимодействие с государством еще более удобным и доступным. Среди нововведений - интеграция искусственного интеллекта и расширение услуг для водителей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина

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