В "Дія" запускают новые услуги для ветеранов и их семей
Киев • УНН
В приложении «Дія» появились две новые услуги для получения статуса инвалидности вследствие войны и статуса члена семьи погибшего защитника. Оформление документов теперь доступно онлайн без дополнительных бюрократических процедур.
В приложении "Дія" появились 2 новые услуги для ветеранов и их семей. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, теперь в приложении можно получить статус человека с инвалидностью вследствие войны и статус члена семьи погибшего защитника. Услуги доступны ветеранам, которые имеют справку об инвалидности, а также мужьям, женам, родителям и детям погибших защитников с документами, подтверждающими участие в боевых действиях, смерть и родственные связи.
"Чтобы получить статус, надо подать заявление в несколько кликов в "Дія". Не надо собирать дополнительные документы, отстаивать часы в очередях и проходить все круги бюрократических процедур, как было раньше. Услуги для защитников и их семей должны быть максимально комфортными, и цифровизировать этот процесс - главная задача", - отметил Федоров.
Напомним
Приложению "Дія" исполнилось 5 лет. К следующей годовщине платформа планирует внедрить ряд новых функций, которые сделают взаимодействие с государством еще более удобным и доступным. Среди нововведений - интеграция искусственного интеллекта и расширение услуг для водителей.