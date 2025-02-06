"Дії" 5 років: які нові сервіси з’являться у додатку

Застосунку "Дія" виповнилося 5 років. Тож до наступної річниці платформа планує впровадити низку нових функцій, що зроблять взаємодію з державою ще зручнішою та доступнішою. Серед нововведень - інтеграція штучного інтелекту та розширення послуг для водіїв. Про це повідомили у Telegram платформи "Дія", пише УНН.

Дії сьогодні п’ять років - і вже дуже важко пригадати, як було без неї. Ви користуєтеся послугами, що роблять взаємодію з державою прозорою, зручною та швидкою. Дія за 5 років стрибнула від двох документів у застосунку до 170 сервісів загалом. Ви обираєте цифрову державу на кожному етапі життя, бо отримуєте сервіс від держави замість турне по кабінетах йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що до наступної річниці платформи планують зробити наступне:

Інтеграцію ШІ

Ще більше послуг для водіїв

Зміну прізвища

еКонсул

еНотаріат

Нові виплати на Дія.Картку

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