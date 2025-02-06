"Дії" 5 років: які нові сервіси з’являться у додатку
Київ • УНН
До наступної річниці "Дія" планує впровадити нові сервіси, включаючи інтеграцію ШІ та розширені послуги для водіїв. За 5 років платформа виросла від 2 документів до 170 цифрових сервісів.
Застосунку "Дія" виповнилося 5 років. Тож до наступної річниці платформа планує впровадити низку нових функцій, що зроблять взаємодію з державою ще зручнішою та доступнішою. Серед нововведень - інтеграція штучного інтелекту та розширення послуг для водіїв. Про це повідомили у Telegram платформи "Дія", пише УНН.
Дії сьогодні п’ять років - і вже дуже важко пригадати, як було без неї. Ви користуєтеся послугами, що роблять взаємодію з державою прозорою, зручною та швидкою. Дія за 5 років стрибнула від двох документів у застосунку до 170 сервісів загалом. Ви обираєте цифрову державу на кожному етапі життя, бо отримуєте сервіс від держави замість турне по кабінетах
Також повідомляється, що до наступної річниці платформи планують зробити наступне:
- Інтеграцію ШІ
- Ще більше послуг для водіїв
- Зміну прізвища
- еКонсул
- еНотаріат
- Нові виплати на Дія.Картку
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