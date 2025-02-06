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06:50 • 43970 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 104937 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139647 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 198095 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160205 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146050 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122057 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109149 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157374 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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"Дії" 5 років: які нові сервіси з’являться у додатку

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 • 26041 перегляди

До наступної річниці "Дія" планує впровадити нові сервіси, включаючи інтеграцію ШІ та розширені послуги для водіїв. За 5 років платформа виросла від 2 документів до 170 цифрових сервісів.

Застосунку "Дія" виповнилося 5 років. Тож до наступної річниці  платформа планує впровадити низку нових функцій, що зроблять взаємодію з державою ще зручнішою та доступнішою. Серед нововведень - інтеграція штучного інтелекту та розширення послуг для водіїв. Про це повідомили у Telegram  платформи "Дія", пише УНН.

Дії сьогодні п’ять років - і вже дуже важко пригадати, як було без неї. Ви користуєтеся послугами, що роблять взаємодію з державою прозорою, зручною та швидкою. Дія за 5 років стрибнула від двох документів у застосунку до 170 сервісів загалом. Ви обираєте цифрову державу на кожному етапі життя, бо отримуєте сервіс від держави замість турне по кабінетах

йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що до наступної річниці платформи планують зробити наступне:

  • Інтеграцію ШІ
    • Ще більше послуг для водіїв 
      • Зміну прізвища
        • еКонсул
          • еНотаріат
            • Нові виплати на Дія.Картку

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              Аліна Волянська

              Аліна Волянська

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