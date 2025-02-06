"Дії" 5 лет: какие новые сервисы появятся в приложении

Приложению "Дія" исполнилось 5 лет. Поэтому к следующей годовщине платформа планирует внедрить ряд новых функций, которые сделают взаимодействие с государством еще более удобным и доступным. Среди нововведений - интеграция искусственного интеллекта и расширение услуг для водителей. Об этом сообщили в Telegram платформы "Дія", пишет УНН.

Действию сегодня пять лет - и уже очень трудно вспомнить, как было без него. Вы пользуетесь услугами, которые делают взаимодействие с государством прозрачным, удобным и быстрым. Дія за 5 лет прыгнула от двух документов в приложении до 170 сервисов в целом. Вы выбираете цифровое государство на каждом этапе жизни, потому что получаете сервис от государства вместо турне по кабинетам говорится в сообщении.

Также сообщается, что к следующей годовщине платформы планируют сделать следующее:

Интеграцию ИИ

Еще больше услуг для водителей

Изменение фамилии

еКонсул

еНотариат

Новые выплаты на Дія.Карту

Электронные направления к врачу и рецепты на лекарства будут появляться в "Дії": что известно