"Дії" 5 лет: какие новые сервисы появятся в приложении
Киев • УНН
К следующей годовщине "Дія" планирует внедрить новые сервисы, включая интеграцию ИИ и расширенные услуги для водителей. За 5 лет платформа выросла от 2 документов до 170 цифровых сервисов.
Приложению "Дія" исполнилось 5 лет. Поэтому к следующей годовщине платформа планирует внедрить ряд новых функций, которые сделают взаимодействие с государством еще более удобным и доступным. Среди нововведений - интеграция искусственного интеллекта и расширение услуг для водителей. Об этом сообщили в Telegram платформы "Дія", пишет УНН.
Действию сегодня пять лет - и уже очень трудно вспомнить, как было без него. Вы пользуетесь услугами, которые делают взаимодействие с государством прозрачным, удобным и быстрым. Дія за 5 лет прыгнула от двух документов в приложении до 170 сервисов в целом. Вы выбираете цифровое государство на каждом этапе жизни, потому что получаете сервис от государства вместо турне по кабинетам
Также сообщается, что к следующей годовщине платформы планируют сделать следующее:
- Интеграцию ИИ
- Еще больше услуг для водителей
- Изменение фамилии
- еКонсул
- еНотариат
- Новые выплаты на Дія.Карту
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