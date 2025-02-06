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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Дії" 5 лет: какие новые сервисы появятся в приложении

"Дії" 5 лет: какие новые сервисы появятся в приложении

Киев  •  УНН

 • 8551 просмотра

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К следующей годовщине "Дія" планирует внедрить новые сервисы, включая интеграцию ИИ и расширенные услуги для водителей. За 5 лет платформа выросла от 2 документов до 170 цифровых сервисов.

Приложению "Дія" исполнилось 5 лет. Поэтому к следующей годовщине  платформа планирует внедрить ряд новых функций, которые сделают взаимодействие с государством еще более удобным и доступным. Среди нововведений - интеграция искусственного интеллекта и расширение услуг для водителей. Об этом сообщили в Telegram  платформы "Дія", пишет УНН.

Действию сегодня пять лет - и уже очень трудно вспомнить, как было без него. Вы пользуетесь услугами, которые делают взаимодействие с государством прозрачным, удобным и быстрым. Дія за 5 лет прыгнула от двух документов в приложении до 170 сервисов в целом. Вы выбираете цифровое государство на каждом этапе жизни, потому что получаете сервис от государства вместо турне по кабинетам

говорится в сообщении.

Также сообщается, что к следующей годовщине платформы планируют сделать следующее:

  • Интеграцию ИИ
    • Еще больше услуг для водителей 
      • Изменение фамилии
        • еКонсул
          • еНотариат
            • Новые выплаты на Дія.Карту

              Электронные направления к врачу и рецепты на лекарства будут появляться в "Дії": что известно03.02.25, 19:50 • 27477 просмотров

              Алина Волянская

              Алина Волянская

              ОбществоТехнологии
              ukrainaУкраина

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