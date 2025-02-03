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Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
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В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Электронные направления к врачу и рецепты на лекарства будут появляться в "Дії": что известно

Электронные направления к врачу и рецепты на лекарства будут появляться в "Дії": что известно

Киев  •  УНН

 • 4026 просмотра

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В приложении «Дія» появятся медицинские оповещения о рецептах, направлениях к врачам и другие важные данные. Правительство уже утвердило соответствующие изменения в постановление.

В приложении "Дія" теперь будут поступать направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения. Об этом сообщает вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Правительство утвердило изменения в постановление. Скоро запустим медицинские пуши в Дії, чтобы вы не теряли важную информацию среди кучи смс в телефоне 

- говорится в сообщении.

В Дії будут поступать оповещения о:

номера рецепта и код погашения

код направления к врачам

запросы на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения и т.д

Напомним 

Михаил Федоров анонсировал запуск 10 новых революционных услуг в "Дії" в течение года. Среди новых функций - разрешение на оружие и возможность сообщить о проблемах с интернетом.

Алина Волянская

Алина Волянская

ЗдоровьеТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина

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