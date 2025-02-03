Электронные направления к врачу и рецепты на лекарства будут появляться в "Дії": что известно

В приложении "Дія" теперь будут поступать направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения. Об этом сообщает вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Правительство утвердило изменения в постановление. Скоро запустим медицинские пуши в Дії, чтобы вы не теряли важную информацию среди кучи смс в телефоне