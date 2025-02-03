Электронные направления к врачу и рецепты на лекарства будут появляться в "Дії": что известно
Киев • УНН
В приложении «Дія» появятся медицинские оповещения о рецептах, направлениях к врачам и другие важные данные. Правительство уже утвердило соответствующие изменения в постановление.
В приложении "Дія" теперь будут поступать направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения. Об этом сообщает вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
Правительство утвердило изменения в постановление. Скоро запустим медицинские пуши в Дії, чтобы вы не теряли важную информацию среди кучи смс в телефоне
В Дії будут поступать оповещения о:
номера рецепта и код погашения
код направления к врачам
запросы на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения и т.д
Напомним
Михаил Федоров анонсировал запуск 10 новых революционных услуг в "Дії" в течение года. Среди новых функций - разрешение на оружие и возможность сообщить о проблемах с интернетом.