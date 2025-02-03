Електронні направлення до лікаря та рецепти на ліки з'являтимуться у "Дії": що відомо

У застосунку "Дія" тепер надходитимуть направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення. Про це повідомляє віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в Дії, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні - йдеться у повідомленні.

У Дії надходитимуть сповіщення про:

номери рецепта та код погашення

код направлення до лікарів

запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо

Нагадаємо

Михайло Федоров анонсував запуск 10 нових революційних послуг у "Дії" протягом року. Серед нових функцій - дозвіл на зброю та можливість повідомити про проблеми з інтернетом.