ФБР предупреждало об угрозе со стороны Ирана, а Белый дом отрицал риски - Reuters

В марте 2026 года ФБР предупредило правоохранительные органы США о повышенной угрозе со стороны правительства Ирана для объектов на территории Соединенных Штатов. В то же время Белый дом преуменьшал этот риск, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Как говорится в отчете от 20 марта, ФБР и другие федеральные разведывательные агентства предупредили, что иранское правительство "представляет постоянную угрозу" для военного и правительственного персонала и зданий США, еврейских и израильских учреждений, а также иранских диссидентов в США. Несмотря на эти предупреждения, ФБР и Национальный центр по борьбе с терроризмом не выявили широких угроз для американской общественности.

В то же время президент США Дональд Трамп публично минимизировал вероятность иранских атак на американской территории, говорится в публикации Reuters. Например, когда 11 марта его спросили возле Белого дома, беспокоит ли его возможность нападения Ирана на США, Трамп ответил: "Нет, не беспокоит".

Но уже на этой неделе американский президент заявил, что "этой ночью погибнет целая цивилизация", если Иран не выполнит его требования. Однако впоследствии он отложил свои угрозы нанести удар на две недели.

В том же отчете говорится о том, что иранские спецслужбы в течение последних лет пытались похитить и убить американцев, а Тегеран предпочитает использовать агентов, имеющих легальный статус в США.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели.

Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное прекращение огня.