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Favbet Foundation в 2025 году: Андрей Матюха рассказал о ключевых проектах фонда

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Favbet Foundation — благотворительная организация, основанная в 2020 году Андреем Матюхой. С самого начала своей главной целью фонд видел поддержку общества в Украине путем развития спортивной и образовательной инфраструктуры.

Favbet Foundation в 2025 году: Андрей Матюха рассказал о ключевых проектах фонда

Favbet Foundation — благотворительная организация, основанная в 2020 году Андреем Матюхой. С самого начала своей главной целью фонд видел поддержку общества в Украине посредством развития спортивной и образовательной инфраструктуры. Среди первых инициатив были установка спортивных площадок на открытых пространствах, цифровизация библиотек и помощь детским домам семейного типа.

Образовательные и детские инициативы

В 2023 году стартовала мультиинициатива "Клуб супергероев", которая охватывает бесплатные IT-курсы, спортивную поддержку и обеспечение детей учебными материалами.

В рамках проекта IT Kids более 350 детей из семей военных и внутренне перемещенных лиц освоили основы программирования на Python. Курсы проходят онлайн и являются полностью бесплатными.

Еще одно важное направление — "Сила в знаниях", в рамках которого фонд распространил 5500 наборов канцтоваров детям по всей Украине. Волонтеры лично доставляли боксы с учебными принадлежностями, мотивируя детей продолжать обучение несмотря на обстоятельства.

Также фонд с 2021 года опекает детские дома семейного типа, обеспечивая их техникой и необходимыми ресурсами. Для украинских семей в Хорватии открыт центр адаптации и обучения, где дети могут получать поддержку и продолжать образование.

Как сообщил Андрей Матюха, работа в этом направлении продолжится и в 2025 году — речь идет как о поддержке украинских семей в Украине, так и о помощи вынужденным переселенцам, особенно детям.

Спорт как путь к восстановлению

Favbet Foundation рассматривает спорт как мощный инструмент поддержки детей в кризисных условиях. В рамках программы "Сильнее вместе" фонд финансирует бесплатные секции по футболу и баскетболу для детей военных и переселенцев. В спортивных залах Киева тренируются десятки детей из всех регионов страны. Занятия проводят опытные тренеры, а спорт помогает справляться со стрессом и восстанавливать эмоциональное равновесие.

Фонд также поддерживает юных спортсменов и финансирует их участие в международных соревнованиях. Благодаря поддержке фонда украинский картингист Александр Бондарев одержал победу на престижном турнире в Италии.

Как сообщил основатель фонда Андрей Матюха, в 2025 году Favbet Foundation совместно с организацией FAST реализовал масштабную инициативу по обучению украинских спортсменов первой помощи. Всего за два месяца тренинги прошли 212 представителей 7 олимпийских видов спорта, а до конца года проект планирует охватить еще более 1600 представителей спортивного сообщества по всей стране.

Помощь медицинской сфере

Фонд также системно поддерживает медицинские учреждения. В 2023 году для Охматдета была передана ультразвуковая система стоимостью более 4 млн грн. В 2024-м фонд предоставил новое медицинское оборудование, в том числе для подогрева инфузионных растворов и лабораторные шейкеры, что значительно улучшило условия работы врачей.

Также Favbet Foundation оказывает поддержку Институту нейрохирургии им. Ромоданова и финансирует реабилитационные программы для раненых бойцов. Совместно с патронатной службой ССО "Кревні" в 2024 году стартовал проект "Рестарт", направленный на помощь военным в послеоперационном восстановлении с использованием новейших технологий.

Впереди — еще больше проектов для Украины

Favbet Foundation в 2025 году — это мощная платформа, объединяющая усилия для поддержки детей, медиков и гражданского населения. Фонд развивает спорт и способствует улучшению условий в медицинских учреждениях.

"За пять лет работы фонд стал одним из лидеров корпоративной благотворительности. И даже в самые трудные времена его деятельность является вкладом в сильную, умную и здоровую Украину будущего", — говорит Андрей Матюха.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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