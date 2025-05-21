Favbet Foundation у 2025 році: Андрій Матюха розповів про ключові проєкти фонду

Favbet Foundation — благодійна організація, заснована у 2020 році Андрієм Матюхою. Від самого початку своєю головною метою фонд вбачав підтримку суспільства в Україні шляхом розвитку спортивної та освітньої інфраструктури. Серед перших ініціатив були встановлення спортивних майданчиків на відкритих просторах, цифровізація бібліотек і допомога дитячим будинкам сімейного типу, передає УНН.

Освітні та дитячі ініціативи

У 2023 році стартувала мультиініціатива "Клуб супергероїв", яка охоплює безкоштовні ІТ-курси, спортивну підтримку та забезпечення дітей навчальними матеріалами.

У межах проєкту IT Kids понад 350 дітей із родин військових і внутрішньо переміщених осіб опанували основи програмування на Python. Курси проходять онлайн і є повністю безоплатними.

Ще один важливий напрям — "Сила у знаннях", у межах якого фонд розповсюдив 5500 наборів канцтоварів дітям по всій Україні. Волонтери особисто доставляли бокси з навчальним приладдям, мотивуючи дітей продовжувати освіту попри обставини.

Також фонд із 2021 року опікується дитячими будинками сімейного типу, забезпечуючи їх технікою та необхідними ресурсами. Для українських родин у Хорватії відкрито центр адаптації та навчання, де діти можуть отримувати підтримку та продовжувати освіту.

Як повідомив Андрій Матюха, робота в цьому напрямі триватиме й у 2025 — йдеться як про підтримку українських сімей в Україні, так і про допомогу вимушеним переселенцям та особливо дітям.

Спорт як шлях до відновлення

Favbet Foundation бачить спорт як потужний інструмент підтримки дітей у кризових умовах. У межах програми "Сильніші разом" фонд фінансує безкоштовні секції з футболу та баскетболу для дітей військових та переселенців. У спортивних залах Києва тренуються десятки дітей з усіх регіонів країни. Заняття проводять досвідчені тренери, а спорт допомагає долати стрес і відновлювати емоційний баланс.

Фонд також підтримує юних спортсменів та фінансує їхню участь у міжнародних змаганнях. Завдяки підтримці фонду український картингіст Олександр Бондарев здобув перемогу на престижному турнірі в Італії.

Як повідомив засновник фонду Андрій Матюха, у 2025 році Favbet Foundation спільно з організацією FAST реалізував масштабну ініціативу з навчання українських спортсменів першій допомозі. Лише за два місяці тренінги пройшли 212 представників 7 олімпійських видів спорту, а до кінця року проєкт планує охопити ще понад 1600 представників спортивної спільноти по всій країні.

Допомога медичній сфері

Фонд також системно підтримує медичні заклади. У 2023 році для Охматдиту було передано ультразвукову систему вартістю понад 4 млн грн. У 2024-му фонд надав нове медичне обладнання, зокрема для підігріву інфузійних розчинів і лабораторні шейкери, що значно покращили умови роботи лікарів.

Також Favbet Foundation надає підтримку Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова та фінансує реабілітаційні програми для поранених бійців. Спільно з патронатною службою ССО "Кревні" у 2024 році стартував проєкт "Рестарт", спрямований на допомогу військовим у післяопераційному відновленні за допомогою новітніх технологій.

Попереду — ще більше проєктів для України

Favbet Foundation у 2025 році — це потужна платформа, що об’єднує зусилля для підтримки дітей, медиків та цивільного населення. Фонд розвиває спорт і сприяє покращенню умов у медичних закладах.

"За п’ять років роботи фонд став одним із лідерів корпоративної благодійності. І навіть у найважчі часи його діяльність є внеском у сильну, розумну та здорову Україну майбутнього", — каже Андрій Матюха.